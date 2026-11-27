Estudiantes vs. Palmeiras en la final de la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El Pincha y el Verdao disputarán el partido más importante del continente en el Centenario de Montevideo. Detalles y estadísticas del partido 27 de noviembre 2026 · 13:17hs

Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, en la final de la Copa Libertadores 2026 de la Conmebol. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Pincha y el Verdao de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Estudiantes vs. Palmeiras La final entre Estudiantes y Palmeiras será este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo con el arbitraje principal del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que su compatriota Juan Soto estará en el VAR.

Dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras La transmisión del encuentro entre el Pincha y el Verdao será a través de Telefe, Fox Sports y ESPN en Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido en lacapital.com.ar

Estudiantes accedió a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Flamengo en el Maracaná. Foto: @Libertadores >> Leer más: Central ya conoce el árbitro para el duelo en el que buscará el pase a la semifinal del Clausura

Posibles formaciones de Estudiantes y Palmeiras Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.