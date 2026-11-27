El presidente francés celebró la suspensión europea a las importaciones brasileñas de origen animal. El gobierno de Lula lo acusó de "desinformación" y aseguró que las restricciones tienen un "claro carácter político"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el miércoles de "dopada" a la carne brasileña y celebró la suspensión de las importaciones de productos de origen animal de Brasil que la Unión Europea (UE) aplica desde el 3 de septiembre. Un día después, el gobierno brasileño le respondió con una nota oficial, en la que lamentó sus dichos que "diseminan desinformación" y "contradicen la evidencia técnica y científica sobre la producción de proteína animal del país" brasileño.

Macron hizo estas declaraciones durante una reunión con representantes del sector agrícola francés en el Palacio del Elíseo. Sostuvo que Francia "tenía razón" al advertir sobre el acuerdo UE-Mercosur y que la Comisión Europea terminó dándole la razón, porque la carne del Mercosur, en especial la brasileña, no respetaba las normas europeas y acabó prohibida.

En la nota, el gobierno brasileño habló de una "clara naturaleza política" de las restricciones europeas y advirtió que se "reserva el derecho" de recurrir a sus instrumentos para defender a productores y exportadores. Los frigoríficos exportadores (Abiec) hablaron de "carácter político y proteccionista", y la industria avícola (ABPA) calificó de "grave e inaceptable" que un jefe de Estado recurra a "inverdades, sin ningún fundamento técnico".

La suspensión, sin embargo, no se originó en irregularidades halladas en la carne brasileña. La UE consideró que los controles del país sobre el uso de antimicrobianos en la ganadería (sustancias que el bloque prohíbe usar para estimular el crecimiento de los animales y cuyo empleo restringe en el caso de los antibióticos esenciales para la salud humana), eran insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus reglas.

Para verificar esos controles, una misión técnica de la Comisión Europea recorrió Brasil entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre. En un informe divulgado el 28 de septiembre, el organismo concluyó que "los sistemas de producción de pollo y miel cumplen las exigencias del bloque". De todos modos, la reincorporación de ambos productos a la lista de proveedores todavía depende de una decisión de los países miembros.

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La carne vacuna está en una situación distinta, ya que aún no recibió la visita técnica. En octubre, la Comisión señaló que Brasil todavía no puede certificar de forma confiable el cumplimiento de los requisitos sobre la vida del animal y que, por ahora, no pretende proponer su regreso a la lista. Vale aclarar que la exigencia cambió y antes bastaba con comprobar que el animal no había recibido antimicrobianos en los 100 días previos a la faena; ahora debe acreditarse durante toda su vida, un proceso que en el caso de los bovinos puede llevar unos dos años.

Cómo sigue y qué significa para Argentina

La decisión sobre el regreso del pollo y la miel brasileños a la lista de proveedores se postergó el 17 de noviembre, porque varios países pidieron más aclaraciones. La Comisión informó que la próxima reunión del comité será el 7 y 8 de diciembre. Brasil necesita una mayoría calificada de los Estados miembros para volver.

El estado brasileño es el único país del Mercosur afectado. Argentina, Paraguay y Uruguay siguen autorizados a exportar productos de origen animal a la UE.