En total son alrededor de 25 propuestas municipales y gratuitas que comprenden actividades deportivas, culturales para personas de todas las edades

La muestra anual permitió celebrar el trabajo realizado durante todo el año y poner en valor una política pública que promueve el acceso gratuito a la cultura, la formación, la participación y el encuentro entre vecinos, fortaleciendo los vínculos comunitarios.

En el marco de las más de 200 propuestas que tiene el municipio –entre actividades culturales, deportivas, cursos de capacitación y adultos mayores– se llevó adelante la muestra anual “Cultura en escena”, donde participaron más de 600 personas que asisten a los 25 talleres culturales municipales , destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se trata de actividades gratuitas que se desarrollan tanto en la Casa de la Cultura como en distintos espacios descentralizados de los barrios de la ciudad.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, expresó: “Estamos muy contentos. Tenemos alrededor de más de 600 personas que han participado de todas nuestras propuestas, que son gratuitas. No solamente suceden en nuestra Casa de la Cultura, sino también en distintos puntos descentralizados que tenemos en los barrios de la ciudad”.

Asimismo, destacó la continuidad y el crecimiento de estas políticas públicas: “Para nosotros es un orgullo que las familias elijan asistir a estas actividades municipales gratuitas y de calidad, que venimos llevando adelante desde 2015. Creemos que la gente ha apostado a las actividades municipales y que esto tiene que ver con la calidad y la diversidad de las propuestas, además del profesionalismo con el que se desarrollan, porque cada taller está a cargo de personas idóneas”.

La muestra también fue una oportunidad para escuchar las experiencias de quienes participan de los talleres y encuentran en estos espacios mucho más que una instancia de aprendizaje.

En ese sentido, Rubén, uno de los participantes del taller de guitarra, que asiste desde hace aproximadamente un año y medio, contó estar “aprendiendo folclore y un poco de rock. Lo bueno de esto es que formamos un buen grupo. Para mí, que soy una persona grande y arranqué hace un tiempo, es muy positivo porque es algo que te mantiene ocupado”.

Por su parte, Delicia, integrante del taller de canto desde hace cuatro años, destacó el compañerismo y el vínculo que se genera entre los participantes: “Fue muy bueno este año, mucho compañerismo, buena gente. El profesor nos tiene una paciencia bárbara. Venimos decaídos muchas veces, pasando muchas cosas, pero cuando llegamos al taller nos olvidamos de todo. Venimos, cantamos, nos reímos, contamos chistes y pasamos una linda tarde”.

Además, valoró que se trate de una actividad gratuita y agradeció al municipio por estas propuestas y a los docentes “que dan de su tiempo, de su talento para poder enseñarnos”.

También Miguel, un participante del taller de arte, puso en valor la calidad de la formación y la variedad de técnicas trabajadas. “Me parece que es una propuesta de alto nivel, tanto en la exigencia como en lo académico y en la formación”, señaló. Entre las actividades desarrolladas mencionó pintura, grabado, tinta china, lápices, fibras, acrílicos e historietas, y resaltó que se trata de “un espacio amplio, de mucha camaradería”.

Amplia oferta de talleres

La oferta de talleres culturales municipales comprende 25 disciplinas: yoga, tejido al crochet, arte para infancias, jóvenes y adultos mayores, folclore a cargo del Ballet Municipal, cumbia cruzada, canto, guitarra, flamenco, teatro, comedia musical, lengua de señas, artesanías, inglés para infancias y adultos, marketing digital, sonido, iluminación y stage, street básquet, cerámica, mosaiquismo, zumba, escritura creativa y tango.

De esta manera, la muestra anual permitió celebrar el trabajo realizado durante todo el año y poner en valor una política pública que promueve el acceso gratuito a la cultura, la formación, la participación y el encuentro entre vecinos, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través de distintas expresiones artísticas y culturales.

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