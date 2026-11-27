El argentino fue 12º, a más de medio segundo de Pierre Gasly en una FP1 en Qatar donde quedó claro que a los Alpine les costará y las gomas sufrirán

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil dibujo de Qatar.

Franco Colapinto finalizó 12º la primera práctica del GP de Qatar , en una primera práctica donde quedó claro que las gomas de todos sufrirán por la cantidad de excesos de pista que hubo. Su compañero de Alpine , Pierre Gasly, finalizó 10º. A las 14, la FP2.

El GP de Qatar que se disputará el domingo desde las 11, en la noche de Lusail, será a 57 vueltas, pero con la particularidad de que serán obligatorias dos paradas en boxes y ninguno podrá excederse de 27.

Esto se debe a las características del trazado, no solo por lo abrasivo sino porque sufren mucho los neumáticos izquierdos y Pirelli no pudo solucionar en estos años, optándose por esta determinación.

Y fue tan extraño el comportamiento de las gomas, que el mejor tiempo de la FP1, del campeón Kimi Antonelli, fue en el inicio de la tanda con gomas medias. Cuando todo el mundo probó gomas blandas de clasificación, nadie lo superó.

Además, hubo muchos excesos de límites de pista, Colapinto vivió el suyo y sobre todo Gasly, que pareció hasta dañar el piso en una de esas pasadas.

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Qué pasó en la FP1 de Qatar

El único rookie que participó fue el estadounidense Jack Crawford, en reemplazo de un Fernando Alonso que el jueves no concurrió al circuito por una malestar físico.

Fue un inicio para medir los límites de una pista donde fue habitual pasarse. Curvas de alta velocidad con pianos intimidantes, hicieron que muchos perdieran la línea, inclusive Colapinto, que tuvo un exceso bastante controlado.

Piano, chispazo y TODO MUÑECA. Impecable como Franco Colapinto pudo controlar una situación complicada en la Práctica 1.



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Fueron 25 minutos donde casi todos calzaron gomas medias y algunos duras. Y alrededor de los 25 minutos, en una primera referencia, Antonelli marcaba lo mejor, con Gasly 9º a 1,842s y Colapinto 11º a 2,745, con 12 y 11 vueltas giradas respectivamente.

Sobre la media hora todo el mundo empezó a probar situación de clasificación y Colapinto estuvo entre ellos, saliendo bastante antes que Gasly

El primer intento rápido del argentino no fue bueno, ya que aunque mejoró en 4 décimas su registro no le alcanzó para arrimarse al tiempo que Gasly hizo con el medio.

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Pero eso les pasó a todos, al punto que Russell con blandos tampoco pudo superar a Antonelli con los medios. Tampoco las Ferrari, aunque todo el mundo pareció cometer excesos también en un giro más rápido.

De hecho Gasly, cuando salió, casi pierde el Alpine sacando todas las gomas fuera de los límites de pista y debió volver a boxes.

Colapinto haría un nuevo intento con es goma y mejoraría, pero poquito, apenas 42 milésimas, quedando a 3 décimas del registro de su compañero con gomas medias. El argentino hizo 1m 25,409s y fue a poner medias, con carga mayor de combustible para el final.

Después de revisar el piso, Gasly volvió con la misma goma blanda y mejoró en 1m 24,874s, 535 milésimas más rápido que Colapinto. Esa sería la diferencia hasta el final.