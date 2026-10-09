Teatro para bebés en Rosario: Ito vuelve con varias funciones en octubre

La obra invita a bebés de 0 a 3 años a descubrir el teatro a través de un gusanito curioso, personajes y juegos. Se presenta los sábados de octubre en La Orilla Infinita

Ito, el gusanito curioso que invita a los bebés a descubrir el mundo en Rosario

Un gusanito que quiere conocer el mundo, un grillo cantor, un caracol y una abeja que se suma a la aventura. En el universo de Ito , los más chiquitos no necesitan quedarse quietos mirando un escenario: pueden acercarse, explorar los objetos y convertirse en parte de la historia.

La obra de teatro para bebés de 0 a 3 años propone una primera experiencia artística pensada especialmente para la primera infancia. Durante octubre, se presenta en La Orilla Infinita, la sala ubicada en Colón 2148, con funciones los sábados 10, 17 y 24 a las 16.

La propuesta combina narración, música, personajes y juego, en un espacio donde los actores trabajan muy cerca del público y prestan atención a las reacciones de cada bebé.

Ito es un gusanito curioso que emprende una búsqueda para descubrir lo que lo rodea. En ese recorrido, se transforma en mariposa y se encuentra con otros personajes que forman parte de su universo.

La obra tiene dos momentos. Primero, invita a escuchar, mirar y contemplar el cuento. Después, los bebés pueden ingresar al espacio escénico y entrar en contacto con los elementos que aparecen durante la historia, como nubes, arcoíris y juguetes.

Carla Rodríguez, su directora, explicó en una entrevista con Una Tarde Más, de La Capital+, que la intención es transformar la experiencia en “un abrazo para las infancias”, con una propuesta atravesada por el afecto y la ternura.

El objetivo es despertar la sensibilidad y generar un encuentro entre los chicos, el teatro y sus familias desde los primeros años de vida.

Teatro para bebés: mirar, jugar y encontrarse

Trabajar con espectadores tan pequeños requiere una dinámica diferente de la que se utiliza en una obra convencional. Los intérpretes no se limitan a representar una historia: también observan cómo responde cada bebé y adaptan la propuesta a ese intercambio.

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“Lo que fuimos aprendiendo con el tiempo y con el trabajo es que la forma de trabajar es encontrándonos y vinculándonos con cada uno de los niños”, contó Santiago Peirano, uno de sus actores.

Las miradas, los gestos y las reacciones de los chicos forman parte de cada función. También participan las familias, que pueden sumarse al juego y acompañar a los bebés en su primer acercamiento al teatro.

La propuesta busca, además, ofrecer un espacio de encuentro en tiempos en los que las pantallas suelen ocupar buena parte de la atención cotidiana. “Poder encontrarnos, poder mirarnos a los ojos, poder escucharnos”, resumió la directora al explicar el espíritu de la obra.

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Cuándo ver Ito en Rosario

La obra se presenta en La Orilla Infinita, ubicada en Colón 2148, Rosario. Las próximas funciones serán los sábados 10, 17 y 24 de octubre, a las 16.

Espectáculo: Ito, teatro para bebés.

Edad recomendada: de 0 a 3 años.

Días: sábados 10, 17 y 24 de octubre.

Horario: 16.

Lugar: La Orilla Infinita, Colón 2148, Rosario.

La propuesta está pensada para que los bebés puedan descubrir el teatro a su propio ritmo, acompañados por sus familias y en contacto directo con los personajes y los objetos de la escena. Una invitación a jugar, mirar y explorar el mundo desde los primeros años.