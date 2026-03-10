La Capital | La Región | Lema

Con el lema "Mujeres que hacen comunidad", homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

La actividad, impulsada por el senador Esteban Motta, se desarrolló en un clima de emoción, donde se compartieron historias de vida, trabajo, vocación y compromiso

10 de marzo 2026 · 14:59hs
La iniciativa buscó reconocer y visibilizar a mujeres que, con compromiso y vocación, transforman sus localidades, muchas veces desde espacios silenciosos pero fundamentales para la vida social, cultural y educativa de la región.  
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el senador provincial Esteban Motta encabezó un emotivo homenaje a mujeres del departamento San Martín, en un evento denominado “Mujeres que hacen comunidad”, realizado el lunes en el Galpón Espacio Cultural de la ciudad de San Jorge.

La actividad se desarrolló en un clima cargado de emoción, donde se compartieron historias de vida atravesadas por el trabajo, la vocación y el compromiso, que reflejan el aporte cotidiano de muchas mujeres en sus comunidades.

Las mujeres y su rol en la sociedad

Durante su mensaje, el senador Motta destacó el valor de la fecha y el rol que las mujeres cumplen en la sociedad. “Es importante esta fecha por el rol que tiene la mujer en cada ámbito. Su impronta y su esencia hacen que sean indispensables en la vida cotidiana. Hoy hay mujeres dirigentes, funcionarias y presidentas de instituciones que marcan un camino importante. Siguen derribando barreras y lo celebramos”, expresó.

La iniciativa buscó reconocer y visibilizar a mujeres que, con compromiso y vocación, transforman sus localidades, muchas veces desde espacios silenciosos pero fundamentales para la vida social, cultural y educativa de la región.

De la localidad de Carlos Pellegrini se reconoció a Alicia Cesaratto quien dedicó 38 años al Juzgado local como secretaria y hoy continúa activa en instituciones y actividades culturales de su comunidad.

De Sastre, ciudad cabecera del departamento San Martín la mujer destacada fue Olga Catalina Ana Banchio: docente y primera museóloga de la ciudad, impulsora del crecimiento del Museo Histórico y referente cultural.

En San Jorge el reconocimiento fue para Carmen Soria: docente que, tras la pérdida de su hijo, creó Casa Puente, un espacio que acompaña a adolescentes y genera oportunidades.

También de esa ciudad se destacó a María Elena Hebe Baygorria: primera médica de la ciudad, pionera en una profesión históricamente dominada por varones.

De El Trébol el recocimiento se dio a María Belén Aguirre: primera mujer presidenta del Club Atlético Trebolense, marcando un hito institucional en más de 110 años de historia.

La localidad de María Susana tuvo en Mirian Novaresio su mujer destacada. Ella fue docente y exdirectora de la Escuela N° 277, con una extensa trayectoria educativa y social.

Las Bandurrias reconoció a Ana Viviana Herrera: referente social que organiza actividades comunitarias y celebraciones para niños de la localidad.

De Casas, María Eva Puntonet fue destacada por su labor como catequista desde joven y la dedicación de su vida al acompañamiento espiritual y la formación de valores.

Sulema Luna fue la elegida de Las Petacas por ser una trabajadora incansable que durante más de 30 años fue portera de la escuela y colaboradora activa de su comunidad.

De Castelar se destacó a Emma Córdoba, una joven futbolista que integró el plantel femenino de Rosario Central y fue convocada a la preselección juvenil argentina.

Cañada Rosquín tuvo dos menciones. Una para Carolina Cabrera y la otra para Eve Batalla: referentes de la cooperativa Otac, que genera empleo para más de 50 familias de la localidad.

En tanto que de Traill se reconoció a Carla Betiana Mores: enfermera que acompaña con vocación el cuidado de la salud en su comunidad.

En Landeta la elegida fue Lorena Beatriz Roggau: docente y primera mujer presidenta del Club Deportivo Mitre de Landeta y única dirigente femenina en presidir un club de la liga.

Por su parte en Piamonte, Esther Lirusso, fue reconocida como una histórica docente y directora organizadora del Jardín N° 125, protagonista del desarrollo educativo local.

De Los Cardos el nombre sobresaliente fue el de Marta Mercedes Groendijk: referente del Centro de Jubilados, institución que sostiene con compromiso desde hace años.

De San Martín de las Escobas fue Graciela Voss de Sampaolessi: integrante de la Biblioteca Juan Bautista Alberdi desde hace más de 25 años, promoviendo la lectura y la cultura.

Finalmente de Colonia Belgrano se homenajeó a Alejandra Bravo: emprendedora y creadora de la marca “Nieve en Abril”, inspirando a otros con su proyecto sustentable.

El encuentro concluyó con un momento artístico que coronó la velada: un show musical en vivo de la cantante Vicky Benassi, que aportó música y emoción al cierre de una jornada dedicada a celebrar el trabajo, la vocación y el impacto de las mujeres en cada comunidad del departamento.

