Puerto General San Martín programó dos noches de teatro para rendir homenaje a las mujeres en su día

La programación cultural por el 8M colmó de espectadores el Teatro Municipal con las presentaciones de “S.O.S. Nací mujer” y “Las Juanas, una herejía cósmica”

El intendente Carlos De Grandis, resaltó la importancia de estos eventos: “Apostar al arte y la cultura es prioritario, queremos que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a estos eventos, sin costo de ingreso”, señaló.

Como parte de la nutrida agenda de actividades que propuso la gestión municipal de Puerto General San Martín en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se programó la realización de “Noches de teatro” con la presentación de dos obras “S.O.S. Nací mujer” de Carolina Papaleo y “Las Juanas, una herejía cósmica”.

Las funciones se ofrecieron e ntre el 8 y el 9 de marzo en el Teatro Municipal, donde el público colmó la imponente sala para apreciar las actuaciones de Carolina Papaleo y Agustina Toia quienes desplegaron su talento en sus unipersonales.

El unipersonal “S.O.S. Nací Mujer” está basado en el libro de Papaleo “Ser Mujer es Caro” . La obra va describiendo las relaciones femeninas, con amigos, familia, pareja, jefes, los modelos mentales más arraigados donde ninguna mujer puede dejar de sentirse identificada y proponiendo un viaje en el que la risa y la emoción están a flor de piel.

Tras la presentación, Papaleo expresó su gratitud por la calidez de los espectadores: “Me sentí increíble, un público que se ha reído y ha aplaudido un montón. Se ve que disfrutaron la función y eso para mí es lo más importante”. La actriz también elogió el Teatro de la ciudad “estoy sorprendida, no esperaba encontrarme con este lugar”.

Dos noches de teatro

El domingo 8 de marzo, una pieza del teatro rosarino desembarcó en Puerto General San Martín, con ingreso sin cargo vecinos de la ciudad y la región quienes disfrutaron del unipersonal escrito y protagonizado por Agustina Toia que hilvana fragmentos de la vida de ocho mujeres míticas de la historia occidental, desde Juana de Arco hasta Juana Azurduy.

Puerto-teatro1

Se trata de un unipersonal que lleva a escena fragmentos de la vida de ocho mujeres: las europeas, Juana de Arco, Juana Marturano, Juana La loca y la papisa Juana, conviven con las latinoamericanas, Juana Manso, Juana Azurduy, Juana de Ibarbourou y sor Juana Inés de la Cruz.

A través de un hilo invisible, hecho de música, palabras y un trabajo corporal impactante, el relato se va entrelazando sutilmente hasta formar una trama única que se nutre a partir de lo que estas mujeres tienen en común: la fuerza, la lucha, la imaginación, los ideales.

Mujeres que marcaron su época

La obra surge de un trabajo de investigación histórica pero también de una indagación íntima y personal de la dramaturga y directora Agustina Toia, que durante muchos años se formó como actriz en Europa bajo la dirección de maestros y dramaturgos emblemáticos como Eugenio Barba, Gennadi Bogdanov, Cathy Marchand, entre otros, fue recopilando todo lo que encontró en sus viajes sobre aquellas Juanas.

Las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer, que comenzaron en la primera semana de marzo, continuarán hasta el viernes 13, con charlas-talleres en ellos barrios de la localidad a cargo de profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social, Taller en el Museo del Río Paraná y Cine en el Teatro municipal.

