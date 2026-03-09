Vialidad Nacional volvió a ser intimada por la Justicia Federal por el estado de abandono de las rutas nacionales

Ante un nuevo pedido de la senadora, Leticia Di Gregorio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto exhortó al ente nacional para que retome las tareas de mantenimiento

Di Gregorio también remarcó la importancia de avanzar con las obras para garantizar condiciones seguras de circulación en los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino.

Una nueva intimación judicial a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) partió desde el Juzgado Federal de Venado Tuerto a instancias de la senadora provincial, Leticia Di Gregorio. El reclamo, tal como sucedió en ocasiones anteriores, se centra en la necesidad de que el ente nacional retome de forma inmediata las tareas de mantenimiento y arreglo necesarios para garantizar la transitabilidad de los corredores nacionales que atraviesan el departamento General López ; tabajos que permanecen paralizados desde diciembre último.

La medida fue dispuesta el martes 3 de marzo por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien emitió una nueva intimación para que la empresa contratista encargada de las tareas continúe con las reparaciones comprometidas. Según se informó, Vialidad Nacional cuenta con un plazo acotado de días para responder al requerimiento.

La representante del departamento General López explicó que “la situación se arrastra desde fines del año pasado y advirtió que los trabajos nunca se retomaron . Los últimos arreglos datan de diciembre y desde entonces no se volvió a intervenir en las rutas. Lo que estamos pidiendo es algo básico: que cumplan con el mantenimiento que corresponde”.

En el marco de la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal, los trabajos previstos sobre la ruta nacional 33 contemplaban intervenciones desde Firmat hasta Sancti Spíritu . Sin embargo, según se indicó, la empresa Rovial sólo realizó tareas en el tramo que va desde Firmat hasta aproximadamente la zona ubicada entre el cruce de Chovet y Elortondo.

En cuanto a la ruta nacional 8, las intervenciones fueron aún más limitadas: se concentraron únicamente en la curva de Pastorino y parte del acceso, cuando el alcance previsto abarcaba desde Venado Tuerto hasta el cruce con la ruta provincial 94.

Intimaciones de la Justicia Federal

Durante los últimos meses se presentaron distintos escritos en los que se anunciaban fechas de inicio de los trabajos que finalmente no se concretaron. Frente a esa situación, el Juzgado Federal fue emitiendo sucesivas intimaciones para exigir que se cumpla con lo dispuesto.

En ese sentido, la senadora provincial sostuvo que la falta de respuestas obligó a reiterar el reclamo judicial. “Nos dijeron varias veces que iban a empezar en tal día o en tal semana, pero después de verificarlo, nunca comenzaron. Por eso se tuvieron que emitir nuevas intimaciones para que la empresa contratista inicie las tareas”, explicó la legisladora.

Di Gregorio también remarcó la importancia de avanzar con las obras para garantizar condiciones seguras de circulación en los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino. “Estas rutas son fundamentales para nuestros vecinos, para el transporte y para la producción del departamento General López. No podemos seguir esperando mientras se deterioran cada vez más”, afirmó.

Hasta el momento, Vialidad Nacional no emitió respuesta a la última notificación judicial. “La intimación, que deberán responder en los próximos días, salió la semana pasada. Lo que esperamos es que de una vez por todas empiecen a trabajar. Lo que está en juego es la vida y el esfuerzo de miles de santafesinos”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Acompañamiento a Villada

En paralelo, el equipo de la senadora provincial Leticia Di Gregorio también viene trabajando junto a la comuna de Villada (departamento Caseros), que impulsa la presentación de un recurso de amparo para exigir la reparación del tramo de la ruta nacional 33 que atraviesa esa localidad, en reclamo por el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.

>>Leer más: Di Gregorio volvió a reclamar por el abandono de las rutas nacionales 8 y 33