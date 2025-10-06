Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

Es un ciclo de tres semanas consecutivas de formación y diálogo interinstitucional para consolidar una red colaborativa entre diversas entidades de Baigorria

El fortalecimiento de las organizaciones locales como política pública activa fue el eje de un encuentro que reunió en un primer encuentro a catorce instituciones comunitarias en la vecinal de barrio San Miguel. Convocado por el área de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, el espac io brindó asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos, la actualización de documentación legal y la articulación con organismos públicos y privados .

Granadero Baigorria impulsa así un ciclo de tres semanas consecutivas de formación y diálogo interinstitucional , con el objetivo de consolidar una red colaborativa entre entidades barriales, vecinales, deportivas, culturales y sociales.

El objetivo central de la convocatoria fue brindar herramientas concretas para la elaboración y presentación de proyectos, tanto ante el Municipio como frente a empresas, organismos provinciales y representantes políticos. La iniciativa busca consolidar capacidades institucionales, promover la autonomía organizativa y facilitar el acceso a recursos para el desarrollo territorial.

Durante la jornada , se subrayó la importancia de mantener la personería jurídica actualizada, condición indispensable para acceder a programas de financiamiento y establecer vínculos formales con el Estado. Además, se compartieron pautas para la redacción de solicitudes efectivas, con foco en la claridad de objetivos, la viabilidad técnica y el impacto comunitario.

Uno de los ejes destacados fue la propuesta de conformar una red que potencie el intercambio de experiencias, la colaboración entre entidades y la construcción de agendas comunes. Esto permitiría articular esfuerzos en áreas como cultura, deporte, salud, educación, inclusión y desarrollo barrial, generando sinergias que trasciendan lo individual.

El ciclo continuará durante tres semanas, con nuevos encuentros en distintas vecinales. Este lunes, a las 15 la cita será en la vecinal Unión y Amistad del barrio Bon Vivant, donde se espera la participación de nuevas organizaciones interesadas en sumarse al proceso.

Para las instituciones locales, esta propuesta representa una oportunidad concreta de crecimiento, aprendizaje conjunto y fortalecimiento del tejido social. Desde el Estado municipal, se reafirma el compromiso con el desarrollo institucional como pilar de la democracia participativa y el bienestar territorial.

