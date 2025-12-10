Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

El gobierno provincial llevó adelante el 17º sorteo de los Créditos Nido este miércoles, destinado a habitantes de los departamentos Rosario y La Capital . En esta nueva etapa, se adjudicarán 300 nuevos préstamos hipotecarios para la construcción de viviendas en Santa Fe.

Más de 44 mil santafesinos y santafesinas participaron este miércoles de un nuevo sorteo mensual de los créditos Nido. El mismo se desarrolló durante la mañana y tuvo como destinatarios a vecinas y vecinos de los departamentos Rosario y La Capital . Desde el gobierno indicaron que este jueves 11 de diciembre se sortearán hará lo propio con el resto de los departamentos provinciales .

Con esta nueva partida de otorgamientos, ya se adjudicaron 5.258 préstamos hipotecarios. Los resultados del 17° sorteo de los Créditos Nido ya están disponibles y pueden consultarse ingresando a este enlace .

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en este enlace . Desde el gobierno provincial indicaron que quienes se hayan anotado y no hayan resultado beneficiados en esta ocasión, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Pueden acceder a los Créditos Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024, grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central (BCRA). En base a estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo.

De todos modos, quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación para luego inscribirse nuevamente.

Balance positivo

Respecto al reciente sorteo de los Créditos Nido, el director de Intervención del Hábitat provincial, Ramsés Medina, afirmó: "El balance es muy positivo porque mes a mes se fue incrementando la cantidad de inscriptos y la gente responde rápidamente con la presentación de la documentación requerida, lo cual agiliza mucho la mecánica implementada”.

El funcionario adelantó el próximo sorteo de los Créditos Nido será los días 8 y 9 de enero de 2026 y agregó sobre la línea de préstamos hipotecarios que impulsan en conjunto con el Banco Municipal: "Los santafesinos lo siguen eligiendo en gran número porque se trata de un programa exclusivo para habitantes de Santa Fe, tiene la tasa más baja en Argentina y permite no sólo la adquisición de viviendas, sino también la construcción y refacción”.

Cuál es la tasa de los Créditos Nido

El sistema de Créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas, la terminación de viviendas, los créditos individuales de gestión colectiva y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años (monto máximo de 100 millones de pesos), y de 5 años para terminación (monto máximo de 25 millones de pesos). La cuota será en valor UVA más 4,2% para la demanda general, y UVA más 3% para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.