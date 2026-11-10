Rosario cerró una semana positiva en turismo con más de 100.000 visitantes

Los congresos y recitales impulsaron una facturación por encima de los 8.600 millones de pesos hasta el feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina

La Municipalidad de Rosario trazó este martes un balance favorable en cuanto al turismo , ya que la ciudad recibió más de 100.000 visitantes en el transcurso de la semana anterior . El sábado fue la jornada de mayor demanda para el sector hotelero entre congresos, recitales y otras actividades.

Fuentes oficiales indicaron que los eventos generaron ingresos con una cifra mayor a los 8.600 millones de pesos a nivel local . Además, el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades tuvo un arranque alentador y la lluvia pasó de largo para facilitar la asistencia masiva al parque nacional a la Bandera.

Buena parte de los viajes se realizaron para aprovechar el feriado del último lunes , decretado por la llegada del papa León XIV a la Argentina. Sin embargo, en los días previos también hubo muchas reservas para participar de distintos congresos.

Según datos del Observatorio del Ente Turístico Rosario (Etur), los hoteles trabajaron al 75 % de su capacidad durante el fin de semana largo . La demanda superó el promedio este sábado y llegó a cubrir el 85 por ciento de las plazas disponibles.

Las autoridades locales apuntaron que la ciudad fue sede de varios eventos que favorecieron las visitas antes de los días de descanso. Entre ellos mencionaron la primera Expo Seguridad, la Red de Ciudades Educadoras y el Encuentro de Mujeres Agropecuarias. También se destacó el Congreso sobre la Democracia a pesar del conflicto que provocó entre el gobierno de Santa Fe y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por la presencia del exministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain.

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La secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, añadió que la música también jugó un papel importante para elevar el nivel de reservas en hoteles y otros alojamientos. En esa lista anotó los conciertos de Ciro y los Persas, seguido por la histórica presentación solista de Ronnie Wood.

En el arranque del fin de semana largo, Andrés Ciro Martínez y su grupo colmaron el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito en dos noches consecutivas. No conformes con la presencia del cantante de Los Piojos, los amantes del rocanrol tuvieron la oportunidad de ver este domingo a un miembro de The Rolling Stones fuera de la ciudad de Buenos Aires, algo inédito en la historia de la banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards.

La Fiesta de Colectividades arrancó viento en popa

Por otra parte, la Fiesta de Colectividades ratificó su rol como motor del turismo local, principalmente con las visitas desde localidades cercanas para disfrutar de la comida y otras expresiones culturales de todas partes del mundo. Alrededor de 350.000 personas fueron al evento en las primeras cuatro noches.

La secretaria de Deporte y Turismo municipal, Alejandra Mattheus, reconoció que la inauguración del viernes no se dio de la mejor manera por el mal tiempo. "Así y todo, pudimos abrir y luego se fue incrementando la cantidad de gente", acotó.

La funcionaria sostuvo que "la fiesta arrancó con muchísimo público" frente al Monumento Nacional a la Bandera. En cuanto a la expectativa por las visitas de las próximas jornadas, añadió: "Seguramente vendrán miles más hasta el domingo 15 inclusive. Lo que vemos es que aún los días de semana viene mucha gente y fue muy parejo el flujo de asistentes".