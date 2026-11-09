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Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

En una carta de bienvenida a León XIV, plantearon una mesa amplia de diálogo y reclamaron compromisos concretos de todos los sectores

9 de noviembre 2026 · 18:00hs
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La visita del Papa motivó la iniciativa para buscar acuerdos comunes.

La visita del Papa motivó la iniciativa para buscar acuerdos comunes.

La visita del Papa inspiró al Grupo de los Seis (G6). Hace tiempo que no se habla de diálogo social y el tema apareció en escena. Las cámaras empresarias más destacadas del país anunciaron a través de un comunicado que propondrá convocar a una mesa de diálogo con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil para acordar bases comunes que se sostengan más allá de cada gobierno.

“La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar”, sostuvo el nucleamiento en el documento, al tiempo que planteó que el intercambio requiere reconocer al otro y aceptar que ningún sector tiene todas las respuestas, sin que eso implique renunciar a las propias convicciones.

La iniciativa fue planteada en una carta de bienvenida al papa León XIV y, según anticiparon las entidades empresarias, será impulsada una vez que concluya su visita a la Argentina.

El documento -que lleva las firmas de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)- apunta a construir compromisos que trasciendan las gestiones de gobierno y que involucren responsabilidades concretas de quienes participen. “Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer”.

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Los empresarios expresaron su expectativa de que la visita del pontífice contribuya a generar un acercamiento entre los distintos actores, aunque subrayaron que la construcción y el cumplimiento de los acuerdos dependerán de la sociedad argentina. “Esperamos que la visita de su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros”, afirmaron.

Bajo la idea de que “nadie puede solo”, el G6 sostuvo que ningún sector puede construir por su cuenta el futuro de una nación. En ese sentido, reconoció que empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tienen intereses distintos y diferencias legítimas, pero comparten un destino.

La carta también incluyó una definición sobre el papel del empresariado y su vínculo con el entorno social. “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”, advirtieron las entidades.

Además, en el comunicado se describió a las empresas como comunidades en las que confluyen empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias, además de organizaciones dedicadas a producir bienes y servicios. Desde esa perspectiva, identificaron como tareas propias la inversión, la innovación, la producción, la competencia con reglas claras y la creación de empleo formal. También remarcaron que el trabajo representa mucho más que un ingreso: lo vincularon con la dignidad, el aprendizaje, la integración y la posibilidad de que cada persona construya su proyecto de vida.

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El G6 reconoció, además, una responsabilidad especial frente a los jóvenes y a quienes cuentan con menos oportunidades. “Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen”, expresaron.

Otro de los ejes del documento fue el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de producción y la creciente integración económica. Para el G6, esas transformaciones abren oportunidades, pero también plantean interrogantes y exigen una responsabilidad compartida. En ese marco, sostuvo que el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas.

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