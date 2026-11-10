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Frank Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newell's se aferra a su receta para la fase final

El técnico ya atravesó este tipo de cruces eliminatorios cuando llevó a Huracán a la final de 2025, con triunfos claves de visitante ante Central e Independiente

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

10 de noviembre 2026 · 14:09hs
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El DT de Newell’s fue finalista con Huracán en el Apertura 2025

Virginia Benedetto

El DT de Newell’s fue finalista con Huracán en el Apertura 2025, superando previamente a Central e Independiente.

Las competencias con formato de eliminación directa no son para cualquiera. El temperamento, la sagacidad y la inteligencia del entrenador de un equipo para afrontar cada partido donde se define el futuro en 90’ son cualidades que establecen diferencia y llegan a incidir en un resultado. Frank Kudelka se encuentra ante el enorme desafío de demostrarlo con Newell's en esta fase final del torneo Clausura.

La mano del técnico no siempre alcanza, porque los futbolistas son los que resuelven en la cancha, pero influirá en cada decisión, en cada indicación y en cada planteo.

La experiencia que acumuló el conductor rojinegro fue un aprendizaje para su función, y para la etapa decisiva del actual torneo, como la que protagonizó un año y medio atrás, superando distintas instancias hasta acceder con Huracán a la final del Apertura 2025.

Cómo jugó la fase final de 2025

Kudelka sabe lo que significa jugarse todo en 90’. Un lapso durante el cual se disputa a alta intensidad, en ocasiones al límite ante la tensión que existe por no regalar nada y evitar darle la mínima ventaja al rival.

Esta postura es, en definitiva, la que caracteriza al conjunto rojinegro desde que el técnico se puso al frente del mismo, al proponer y conformar un equipo competitivo sobre la base a la solidez defensiva. Hasta en los partidos que perdió en la fase clasificatoria, la diferencia en el marcador fue mínima, al margen de las deudas en su rendimiento.

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Gimnasia y Esgrima, su adversario en los octavos de final, deberá ratificar en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, sede del encuentro, sus cualidades para llegar al gol (con 25 tantos, el 2º más goleador del torneo) frente a una dura defensa rojinegra (con 13 goles, la 2ª menos vencida del Clausura).

Para este cruce, la Lepra volverá a tener a los referentes de la zaga: Lautaro Giannetti, recuperado tras una lesión en el isquiotibial izquierdo, y Lucas Carrizo, preservado frente a Instituto porque acumulaba 4 tarjetas amarillas y existía el riesgo de que le sacaran otra más y fuera suspendido.

Kudelka siempre está, se vea o no

Esté o no Kudelka en el banco en el Bosque platense -porque todavía tiene que cumplir la segunda de las 2 fechas de suspensión, que el club del Parque apeló y espera que se reduzca la sanción-, es el gran responsable de la primera clasificación de Newell’s a la fase final y aportará desde donde sea.

Incluso desde algún sector del estadio del Lobo platense si es que está impedido de ingresar al campo de juego, dándole indicaciones a su ayudante Federico Hernández.

Federico Hernández estuvo al frente del equipo ante Instituto y seguirá si no le reducen la sanción a Kudelka.

Federico Hernández estuvo al frente del equipo ante Instituto y seguirá si no le reducen la sanción a Kudelka.

Su colaborador no formó parte del cuerpo técnico de Kudelka cuando Huracán ingresó a la fase final del Apertura 2025, clasificado en el 4º puesto de su zona, dos posiciones arriba de lo que lo hizo ahora Newell’s.

Las victorias en el Gigante y en Avellaneda

En ese torneo, tras el triunfo en octavos de final sobre Riestra en el Tomás Adolfo Ducó por 3 a 2, el actual técnico rojinegro consiguió que el Globo tuviera carácter, pragmatismo y solidez defensiva para superar las dos eliminatorias siguientes disputadas de visitante, justamente la condición en la que se presentará frente a Gimnasia: Central (1-0) en el Gigante e Independiente (0-0, 6-5 en los penales) en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.

>> Leer más: Octavos de final del Clausura: Central recibirá a Gimnasia (M) y Newell's irá al bosque platense

El orden para entorpecer el juego rival y las transiciones rápidas fueron las estrategias de Kudelka para plantearse en estadios con todo el público en contra y ante contrincantes de mejor presente.

Si se hace un paralelismo, es un escenario similar al enfrentamiento ante Gimnasia, en el que Newell’s no parte como favorito. Tanto aquel Globo como la Lepra del entrenador tienen el mismo sistema táctico: 4-2-3-1.

La palomita de Walter Mazzantti

Para eliminar a Central, el Huracán de Kudelka le ganó con un gol de palomita de un futbolista que hoy es determinante en el ataque leproso: Walter Mazzantti. El mismo delantero que anotó el último tiro del Globo en la tanda de los penales para la victoria sobre Independiente por 6-5, luego del 0 a 0 en los 90’.

Walter Mazzantti, hoy en Newell's, celebra su gol frente a Central. Huracán venció 1 a 0 en el Gigante.

Walter Mazzantti, hoy en Newell's, celebra su gol frente a Central. Huracán venció 1 a 0 en el Gigante.

En este partido, durante una parte del primer tiempo, ejerció una presión alta para entorpecer la salida. Pero no es algo que acostumbre la Lepra y sería toda una novedad si la implementa en la ciudad de las diagonales.

En el Madre de Ciudades de Santiago, donde se jugó la final, Huracán repitió la idea de juego pero, sin encontrar variantes ofensivas, en un partido cerrado perdió por 1 a 0 ante el Platense de Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que 6 meses después llegó a Newell’s, tuvo un mal inicio y se fue para que asumiera justo Kudelka.

>> Leer más: A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

El recorrido y conocimiento de lo que implica competir en una fase final es un plus que tiene Kudelka para aplicar este saber a un equipo rojinegro que afuera del Coloso requiere de mayor consistencia.

Es que si bien estuvo cerca del triunfo en Córdoba frente al líder Instituto, en el Clausura y de visitante apenas logró una victoria (Platense 1-0), aparte de 4 empates y 3 derrotas. Y para agregarle dificultad a su salida del Parque, se presentará en una cancha donde el equipo de Ariel Pereyra sumó 5 triunfos, 2 empates y una caída.

El DT, en su 2ª fase final

Para Kudelka será la segunda ocasión en la que participa de una fase final de un torneo de primera del fútbol argentino. La vivencia que tuvo en Huracán en el Apertura 2025 es la que debe trasladar a los futbolistas de Newell’s, que competirá por primera vez en una etapa decisiva de una competencia cuyo formato se implementó en la Copa Diego Maradona 2020. Esa fue la primera bajo esta modalidad hasta la actualidad, en la que Newell’s no clasificó, conducido justo por Kudelka.

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El Clausura 2026 encuentra a Kudelka y a la Lepra en otro sitio, donde tanto se quería en el mundo rojinegro. No hay que dejar pasar esta oportunidad. El equipo cuenta con un técnico que acumula antecedentes para saber lo que se tiene que hacer en esta clase de circunstancias.

El único antecente de Kudelka

En las dos etapas de Frank Kudelka al frente de Newell’s, una sola vez enfrentó a Gimnasia La Plata y no fue en La Plata. En marzo de 2019, la Lepra recibió en el Coloso, con todos los honores, a Diego Maradona, entonces técnico del Lobo.

Aquel equipo rojinegro estaba cumpliendo una buena campaña, pero fue goleado por 4 a 0.

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