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Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

El papa León XIV subrayó su compromiso con el Evangelio en el mundo empresarial. La Iglesia reconoció un milagro atribuido a su intercesión

10 de noviembre 2026 · 11:45hs
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Enrique Shaw nació en Francia

Enrique Shaw nació en Francia, se radicó en Argentina durante su infancia y dedicó su vida a llevar los valores del Evangelio al mundo empresarial

Durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV destacó la figura de Enrique Shaw, un empresario argentino cuyo proceso de beatificación avanzó luego de que la Iglesia reconociera un milagro atribuido a su intercesión. El Pontífice lo presentó como un ejemplo de compromiso cristiano en el ámbito empresarial y recuperó algunas de sus reflexiones sobre el papel de los empresarios en la sociedad.

"En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia", expresó León XIV durante su discurso.

El Papa también recordó la concepción que Shaw tenía de la actividad industrial. Según señaló, entendía que una empresa no debía ser solamente "un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital", sino una comunidad de personas llamadas a crecer juntas.

La referencia tuvo un significado particular porque Shaw fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y contribuyó a la creación de la propia Universidad Católica Argentina.

Quién fue Enrique Shaw

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia. Cuando tenía dos años se radicó en Argentina junto con sus padres. Estudió en el colegio La Salle y posteriormente inició su carrera en la Armada.

En 1943 se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos. Su vocación religiosa y social lo llevó a interesarse por el trabajo de los obreros, aunque finalmente encontró otra manera de desarrollar su compromiso cristiano.

Un sacerdote lo convenció de que podía llevar el Evangelio al mundo empresarial y contribuir desde allí a transformar las relaciones laborales. Así ingresó a Cristalerías Rigolleau, donde llegó a ocupar el cargo de director ejecutivo.

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Desde esa posición promovió una mirada de la actividad económica centrada en las personas y en la responsabilidad social de quienes conducen las empresas. Su objetivo era integrar los principios del catolicismo con las decisiones cotidianas del ámbito laboral.

"Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera", sostenía Shaw en una reflexión que León XIV recuperó durante su discurso.

El empresario también planteaba la necesidad de "santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión", una idea que sintetizaba su concepción del trabajo como espacio para vivir la fe.

Además de su participación en ACDE, formó parte de Acción Católica y del Movimiento Familiar Cristiano.

En 1957 le diagnosticaron cáncer de piel. A pesar de la enfermedad, continuó con sus actividades y su compromiso religioso. Murió en 1962, a los 41 años.

El milagro que abrió el camino a su beatificación

La causa de canonización de Enrique Shaw comenzó en 1967, cinco años después de su muerte. En 2001, durante el arzobispado de Jorge Bergoglio en Buenos Aires, se impulsó una nueva etapa del proceso diocesano, que luego fue enviado a Roma para su evaluación.

En 2021, el papa Francisco lo declaró venerable, reconocimiento que implica que la Iglesia considera que vivió las virtudes cristianas en grado heroico. El paso siguiente para su beatificación requería el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.

Ese avance llegó en 2025, cuando León XIV aprobó el decreto que reconoció un milagro atribuido a Shaw y habilitó el camino hacia su beatificación.

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El caso está relacionado con la recuperación de un niño de cinco años que en 2015 sufrió un traumatismo de cráneo luego de recibir una patada de un caballo en la cabeza. El pequeño debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas y permaneció internado en estado grave.

Su familia, vinculada a ACDE, pidió la intercesión de Enrique Shaw mediante oraciones. Según el relato incorporado a la causa, el niño experimentó una recuperación considerada inexplicable desde el punto de vista médico: mejoró rápidamente y no presentó daños cognitivos ni secuelas.

El reconocimiento eclesiástico de ese hecho permitió avanzar hacia la beatificación del empresario argentino, cuya vida volvió a ser destacada por León XIV durante su visita al país.

El mensaje de León XIV sobre el trabajo y la empresa

La mención a Enrique Shaw se produjo durante el encuentro del Papa con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Allí, León XIV planteó que el trabajo no debe entenderse como un instrumento de conflicto, sino como una actividad que contribuye a construir la realidad social.

Al recuperar el pensamiento del empresario, el Pontífice puso el foco en la responsabilidad de quienes conducen organizaciones y empresas, y en la necesidad de construir comunidades laborales en las que las personas puedan desarrollarse.

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La figura de Shaw sintetiza esa perspectiva: un empresario que buscó llevar los principios del Evangelio al mundo de los negocios y que, más de seis décadas después de su muerte, se encuentra en camino a ser reconocido como beato por la Iglesia católica.

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