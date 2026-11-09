El Papa León XIV en la UCA: "Privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad"

Ante un auditorio que contuvo a empresarios, trabajadores y sindicalistas, reiteró la necesidad de que "la economía esté al servicio de las personas"

El Papa León XIV, durante el discurso que brindó en la Universidad Católica Argentina ante representantes del mundo del trabajo.

En la continuidad de su agenda en Argentina, el Papa León XIV se dirigó a representantes del mundo del trabajo en la sede que la Universidad Católica Argentina (UCA) tiene en el barrio porteño de Puerto Madero. Reafirmó que la economía debe estar al servicio de las personas , manifestó que dejar a una persona sin trabajo "es herir gravemente su dignidad" y volvió a hacer un llamado a hacer un "uso responsable de los recursos del planeta" .

Al comienzo de su discurso, el Papa volvió a remarcar que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía" y puso énfasis en la dignidad de las personas que trabajan: "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico. Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social" .

"En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo y para compartir dones", expresó León XIV, retomando conceptos del Papa Francisco respecto de resaltar al trabajo como un pilar de la vida social y no sólo como un medio para obtener ingresos.

Tras ello, señaló los desafíos actuales que los trabajos enfrentan. Sobre todo, haciendo hincapié en los cambios económicos y la potencial crisis ecológica derivada del uso desmedido de los recursos naturales : "Hoy en día, el trabajo se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".

El Papa valoró el trabajo de los sindicatos

Más adelante, el Sumo Pontífice remarcó la importancia del trabajo de los sindicatos a la hora de defender derechos laborales. "Son un instrumento de solidaridad y cohesión, y canales de colaboración entre el trabajador y la empresa. El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo", manifestó.

Además, agregó que los gremios tienen que incorporar también a quienes quedaron fuera del sistema laboral formal. En ese sentido, instó a los sindicatos a "mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal".

En este contexto, León XIV reivindicó el papel de los movimientos populares y de la economía informal en Argentina. Se refirió a los cartoneros, campesinos y artesanos como ejemplos de personas que "no esperan pasivamente la asistencia del Estado" sino que "se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias": "Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres «T»: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social".

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El Papa también reconoció el valor de otras formas de trabajo que suelen pasar inadvertidas, como las tareas del hogar, la labor de quienes dedican gratuitamente su tiempo a atender a los niños en los barrios más desfavorecidos o las largas jornadas en el campo.

Y enfatizó: "Ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales y de las agrupaciones intermedias, sino más bien apoyarlas y potenciarlas".

Pedido para superar la polarización

En otro pasaje de su alocución, el Papa pidió que se construya la unión en Argentina y que la misma tiene que tener como pilares la colaboración y el diálogo, entre otros puntos: “Solo abriéndonos a la colaboración con quienes nos rodean podremos construir, entre todos, un mundo mejor”.

"Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica amistad social en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral", manifestó.

Nuevas tecnologías y el futuro laboral

Uno de los principales desafíos que abordó el Papa en la sede de la UCA fue la transformación del mercado laboral como consecuencia de los avances tecnológicos. En ese sentido, alertó que "la Inteligencia Artificial y la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo" y que ambas pueden convertirse en una amenaza para el desarrollo humano.

"La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", advirtió el Sumo Pontífice.

Foto: AP / Andrew Medichini

En esta línea, el Papa pidió que los poderes públicos intervengan para garantizar que los avances tecnológicos no lleguen acompañados de nuevas formas de exclusión. En particular, defendió la necesidad de promover políticas estables "que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".

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Un mensaje a los empresarios

Por su parte, el Sumo Pontífice dedicó un pasaje de su discurso para referirse a los empresarios. Reconoció la contribución que hacen a la creación de riqueza y empleo, así como los riesgos que asumen al invertir su patrimonio.

De todos modos, les pidió que eviten que la búsqueda de beneficios se convierta en el único criterio para medir el éxito de una empresa: "La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión".