La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio, la ciudad se posicionó como uno de los principales destinos turísticos urbanos del país

15 de junio 2026 · 15:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario sumó unos 27 mil visitantes durante el último fin de semana largo. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rosario sumó unos 27 mil visitantes durante el último fin de semana largo. 

Rosario ratificó su posición como uno de los principales destinos turísticos urbanos de Argentina durante el fin de semana largo de junio. Entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio, la ciudad recibió a más de 27 mil visitantes y generó un impacto económico estimado en 2.138 millones de pesos, impulsada por su oferta cultural, gastronómica, recreativa y por el movimiento turístico que generó una intensa semana de actividades y encuentros.

Los indicadores turísticos muestran que Rosario se ubicó por encima del promedio nacional y registró un 20 % más de ocupación hotelera en comparación con el anterior fin de semana largo, consolidando una tendencia positiva que reafirma el atractivo de la ciudad para visitantes de distintos puntos del país.

Al respecto, la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, destacó que “estos resultados son consecuencia de un trabajo sostenido y articulado entre el sector público y el sector privado, que comparten el objetivo de seguir posicionando a Rosario como uno de los destinos más atractivos del país”.

Eventos durante el fin de semana

“La agenda de eventos, congresos, espectáculos y encuentros que tuvo la ciudad durante toda la semana demuestra la capacidad que tenemos para recibir visitantes y generar movimiento económico durante todo el año. Rosario tiene una oferta cada vez más diversa y una infraestructura preparada para ser sede de grandes acontecimientos”, agregó.

>> Leer más: Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

La funcionaria también puso en valor el compromiso de los distintos actores que forman parte de la actividad turística local. “Detrás de estos números hay muchísimas personas e instituciones trabajando de manera coordinada: organizadores de eventos, hoteles, gastronómicos, comercios, espacios culturales, universidades, empresas, asociaciones y equipos municipales. Ese esfuerzo conjunto es fundamental para que Rosario siga creciendo, generando oportunidades y consolidándose como una ciudad cada vez más elegida para visitar y realizar eventos”, señaló.

El impacto económico

El desempeño turístico del fin de semana fue precedido por una agenda de eventos desarrollada entre el 8 y el 12 de junio. Durante esos días tuvieron lugar Expo Carreras, Insurtech Meet Day, el XI Congreso Nacional de Extensión Universitaria y el recital de Los Auténticos Decadentes, entre otras propuestas que fortalecieron el movimiento turístico y económico de la ciudad.

En conjunto, estos eventos convocaron a un estimado de 2.485 visitantes, de los cuales 1.243 fueron excursionistas, y generaron un impacto económico superior a los 173 millones de pesos. Además, durante ese período Rosario recibió 27.636 visitantes y registró un impacto económico estimado en 2.333 millones de pesos.

De esta manera, durante toda la semana comprendida entre el 8 y el 15 de junio, la ciudad acumuló un total estimado de 55.348 visitantes y un impacto económico de 4.642.794.910 pesos. Los números vuelven a reflejar el crecimiento sostenido de Rosario como destino turístico y como sede de congresos, encuentros y espectáculos que generan movimiento económico y posicionan a la ciudad entre las más elegidas del país

Noticias relacionadas
brote de gripe a en rosario: se duplicaron las consultas y piden consulta oportuna

Brote de Gripe A en Rosario: se duplicaron las consultas y piden "consulta oportuna"

Todo listo en City Center para el Mundial 2026

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

Aseguran que el avance del evangelismo comienza en la década del 90 y se debe a que “tienen un vínculo más próximo, más cotidiano, donde encuentran religión y espiritualidad, pero también un espacio de contención en cuestiones familiares o consumo problemático, entre otros”.

Las iglesias evangélicas se afianzan en los barrios de Rosario

El parque industrial de Uriburu al 7000 fue uno de los que registró la consolidación de empresas productivas en los últimos años.

Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Lo último

Reclaman una ley de emergencia para evitar el cierre de más pymes

Reclaman una ley de emergencia para evitar el cierre de más pymes

Primera C: Argentino y Leones FC cierran la fecha 16, ambos en calidad de visitantes

Primera C: Argentino y Leones FC cierran la fecha 16, ambos en calidad de visitantes

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Dos hombres fueron imputados por el crimen del agente Rodolfo Manfredi. A uno lo acusaron como autor de los disparos y al otro por encubrimiento

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa
Policiales

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?
La Ciudad

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur
La ciudad

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: la Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Ovación
Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut
Mundial 2026

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

De Newells a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

De Newell's a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

Policiales
General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa
Policiales

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

La Ciudad
Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?
La Ciudad

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso desde julio

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil
Información general

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas
Información General

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas
Información general

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años
Información general

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Por Lucía Inés López
Zoom

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones