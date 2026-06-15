Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio, la ciudad se posicionó como uno de los principales destinos turísticos urbanos del país

Rosario ratificó su posición como uno de los principales destinos turísticos urbanos de Argentina durante el fin de semana largo de junio. Entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio, la ciudad recibió a más de 27 mil visitantes y generó un impacto económico estimado en 2.138 millones de pesos, impulsada por su oferta cultural, gastronómica, recreativa y por el movimiento turístico que generó una intensa semana de actividades y encuentros.

Los indicadores turísticos muestran que Rosario se ubicó por encima del promedio nacional y registró un 20 % más de ocupación hotelera en comparación con el anterior fin de semana largo , consolidando una tendencia positiva que reafirma el atractivo de la ciudad para visitantes de distintos puntos del país.

Al respecto, la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, destacó que “estos resultados son consecuencia de un trabajo sostenido y articulado entre el sector público y el sector privado, que comparten el objetivo de seguir posicionando a Rosario como uno de los destinos más atractivos del país”.

“La agenda de eventos, congresos, espectáculos y encuentros que tuvo la ciudad durante toda la semana demuestra la capacidad que tenemos para recibir visitantes y generar movimiento económico durante todo el año. Rosario tiene una oferta cada vez más diversa y una infraestructura preparada para ser sede de grandes acontecimientos”, agregó.

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La funcionaria también puso en valor el compromiso de los distintos actores que forman parte de la actividad turística local. “Detrás de estos números hay muchísimas personas e instituciones trabajando de manera coordinada: organizadores de eventos, hoteles, gastronómicos, comercios, espacios culturales, universidades, empresas, asociaciones y equipos municipales. Ese esfuerzo conjunto es fundamental para que Rosario siga creciendo, generando oportunidades y consolidándose como una ciudad cada vez más elegida para visitar y realizar eventos”, señaló.

El impacto económico

El desempeño turístico del fin de semana fue precedido por una agenda de eventos desarrollada entre el 8 y el 12 de junio. Durante esos días tuvieron lugar Expo Carreras, Insurtech Meet Day, el XI Congreso Nacional de Extensión Universitaria y el recital de Los Auténticos Decadentes, entre otras propuestas que fortalecieron el movimiento turístico y económico de la ciudad.

En conjunto, estos eventos convocaron a un estimado de 2.485 visitantes, de los cuales 1.243 fueron excursionistas, y generaron un impacto económico superior a los 173 millones de pesos. Además, durante ese período Rosario recibió 27.636 visitantes y registró un impacto económico estimado en 2.333 millones de pesos.

De esta manera, durante toda la semana comprendida entre el 8 y el 15 de junio, la ciudad acumuló un total estimado de 55.348 visitantes y un impacto económico de 4.642.794.910 pesos. Los números vuelven a reflejar el crecimiento sostenido de Rosario como destino turístico y como sede de congresos, encuentros y espectáculos que generan movimiento económico y posicionan a la ciudad entre las más elegidas del país