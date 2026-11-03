México registró cifras récord de visitantes internacionales y empleo vinculado al turismo México recibió 59,7 millones de visitantes internacionales en los primeros siete meses de 2026 y alcanzó un récord de empleo turístico, con 5,07 millones de ocupados 3 de noviembre 2026 · 07:00hs

México recibió 59,7 millones de visitantes internacionales en los primeros siete meses de 2026, un 7% más interanual.

México registró niveles históricos de actividad turística durante los primeros siete meses de 2026. Según informó la Secretaría de Turismo (Sectur), el país recibió 59,7 millones de visitantes internacionales, un 7 % más que en igual período del año anterior. De ese total, 28,9 millones fueron turistas internacionales, con un incremento del 4,5 %.

El gasto de los viajeros alcanzó los USD 21.743 millones, mientras que el movimiento de cruceros también mostró una evolución positiva: llegaron 7,4 millones de pasajeros, un 13,6 % más que en 2025, con un impacto económico de USD 649 millones, equivalente a una suba del 17,3 %.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los resultados junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó el desempeño del sector en un contexto internacional complejo. Entre los objetivos de la gestión, señaló la diversificación de los mercados de origen y la ampliación de la conectividad. Resaltó el crecimiento de las llegadas desde Brasil (29 %), Japón (15 %) y Canadá (7 %).

Récord de empleo turístico El sector también alcanzó su mayor nivel de empleo registrado. Al segundo trimestre de 2026, contabilizó 5,07 millones de personas ocupadas, equivalentes al 9,3 % del empleo nacional.

De acuerdo con los datos difundidos por Sectur, las mujeres representan el 54 % de esos puestos de trabajo, la mayor participación registrada hasta el momento. Rodríguez Zamora destacó el aporte del turismo a la generación de ingresos y al desarrollo de las comunidades vinculadas con la actividad.