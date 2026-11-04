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Pullaro: "En seguridad no podemos retroceder, si no manda el Estado lo hacen las organizaciones criminales"

El gobernador encabezó la apertura de la Expo Seguridad. Las jornadas se realizan con el objetivo de abordar la relación entre seguridad y desarrollo productivo

4 de noviembre 2026 · 16:48hs
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Maximiliano Pullaro en la Expo Seguridad Rosario.

Maximiliano Pullaro en la Expo Seguridad Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la apertura de la Expo Seguridad Rosario, organizada por Fundación Rosario, con acompañamiento de la provincia y la Municipalidad. Las jornadas, que se llevan a cabo miércoles y jueves en el Salón Metropolitano, se realizan con el objetivo de abordar la relación entre seguridad y desarrollo productivo, y poner en valor el trabajo articulado entre el sector público y privado.

El gobernador destacó el evento como una instancia para “no solo mostrar lo que se hizo, sino pensar en el futuro”. En ese marco, recordó que desde el inicio de la gestión se decidió que “a la impunidad y al narcomenudeo había que atacarlos con todas las herramientas”.

En este sentido remarcó: “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales” y enfatizó: “Logramos contener el delito y la violencia, pero las organizaciones criminales están activas. No cometamos el error de creer que superamos las etapas. Tenemos que tener prudencia del momento en el que estamos, disfrutarlo, pero no sentir que hemos ganado ninguna batalla”.

Durante la actividad, Pullaro estuvo acompañado de la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, el presidente de la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero, legisladores nacionales y provinciales, autoridades de la Justicia, funcionarios provinciales y municipales, empresarios y representantes de diferentes instituciones y entidades.

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Fortalecer el plan de seguridad

El primer mandatario santafesino fue categórico al afirmar que “hoy hay un Estado que controla, pero falta tiempo y necesitamos leyes que se están discutiendo en la Legislatura”. En ese línea, recordó que anteriormente “no había orden y no mandaba la ley”, por lo cual fue necesario “cambiar leyes, en la Legislatura hubo que dialogar mucho, mucha inversión, y mucho trabajo de análisis criminal y de la Policía de Santa Fe”.

Respecto al nuevo paquete de leyes que se discute en el ámbito legislativo para fortalecer con herramientas el plan de seguridad provincial, Pullaro indicó: “La Legislatura es un ámbito democrático y todos tenemos derecho a pensar distinto. Hay miradas que no son iguales, y eso no está mal, eso fortalece. Tengo expectativa que van a salir muchas de las leyes porque entendemos que la seguridad pública las necesita y tienen sensatez”.

Asimismo, el gobernador mostró su confianza “en la institución policial”, valorando que “en Santa Fe tenemos la mejor Policía de la República Argentina”. “Mientras sea gobernador voy a seguir empoderando a la Policía y al Servicio Penitenciario y voy a ir en contra de los malos policías”, aseguró.

El intendente Pablo Javkin se refirió también a la necesidad de nuevas leyes que fortalezcan el plan de seguridad en Rosario y todo el territorio santafesino, y en este sentido manifestó: “Seguimos necesitando marcos legislativos y leyes que fortalezcan este trabajo, y espero que en eso tengamos buenas noticias en los próximos días en la Legislatura de la provincia. Muchas de las cosas que durante mucho tiempo se negaron fueron las que se necesitaron para ser efectivos en el principio básico, que es cuidar la vida y la seguridad de nuestra gente”.

Finalmente, Pullaro destacó a Rosario como “la ciudad más linda del país, con un entramado productivo que va a ser la locomotora que empuje a la Argentina al cambio”. A su vez, valoró el cambio logrado en seguridad: “Hoy vivimos una etapa distinta, donde vuelven las inversiones” y agregó: “Es una ciudad que construye seguridad todos los días, donde todos pueden invertir porque les va a ir bien”, finalizó.

La Expo Seguridad

Organizada por Fundación Rosario, con la participación de la Provincia y el Municipio, durante este miércoles se realizan paneles de debate sobre reformas legislativas y judiciales, compras en emergencia, servicio penitenciario, tecnología y seguridad y desarrollo económico y productivo. También estará la Feria de Exposiciones Ciudad Segura. En tanto que el jueves la Expo Seguridad Rosario estará abierta al público en general.

La exposición busca visibilizar las herramientas implementadas desde el Estado y la participación de empresas e instituciones privadas en el proceso de la baja de la violencia en Rosario, como así también en el resto de la provincia.

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