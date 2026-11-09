No es sólo rock and roll: Ronnie Wood tocó en Rosario

La ciudad atravesó un acontecimiento histórico con la llegada del legendario guitarrista de los Rolling Stones y figura de la cultura rock de todos los tiempos

Presentar a Ronnie Wood en sociedad es, como mínimo, un atrevimiento . Para las personas desprevenidas: fue protagonista del colectivo de arquitectos que hicieron el caldo de cultivo de la escena londinense de fines de los sesenta y setenta, construyendo el movimiento juvenil del siglo XX que pateó el tablero del mundo , creando todo lo que conocemos hoy como cultura popular .

En su universo se codeó con Paul McCartney, Bob Dylan, Eric Clapton, Pete Towshend, Jeff Beck, David Bowie, Rod Stewart, Bob Marley y la lista podría ser esta nota entera. Hace 50 años que forma parte de los Rolling Stones . Entró a la banda en el proceso de creación del disco "Black and Blue" (se publicó en 1976) y nunca más se fue. Sus compañeros de banda han declarado muchas veces que Ronnie era un Stone incluso antes de estar con ellos. Esa persona, el domingo 8 de noviembre del año 2026, tocó en Rosario. Algo completamente fuera del radar e impensado . Random, diría la pibada.

Tal es así que cuando hace unos meses la ciudad amaneció empapelada de lenguas stones , la incredulidad invadió las calles y las preguntas recurrentes en el nicho del rock fueron ¿qué está pasando?, ¿qué es eso? No era difícil de adivinar atando algunos cabos: la banda no estaba de gira y Wood había anunciado un show en la capital del país. Sin embargo, ¿quién podía pensar que semejante figura tocara en Rosario? Nunca uno de ellos había salido de Buenos Aires, pero los antecedentes de Queen, Dylan y más respaldaron la posibilidad de que sea cierto. Y fue cierto, en todo sentido .

El show, en sí, fue brillante . Las casi cuatro mil personas presentes tuvieron el mismo sentimiento: esto que estamos viendo es de verdad. 19 canciones, dos horas de show. Una cátedra de cómo se debe tocar rock and roll y entretener a las masas.

Las piedras rodando se encuentran

El WhatsApp explotó de mensajes con la misma pregunta: ¿en qué hotel se aloja? Pero Wood no se alojó en ningún lado. Arribó a la ciudad en avión y de buen humor. Haciendo gracias con el personal local, se trasladó directamente al salón Metropolitano. Residió en camarines aproximadamente dos horas hasta que comenzó la prueba de sonido. “I Can Feel the Fire” fue lo primero que probó y luego “Breathe on Me”, una perlita que no estuvo en la lista del concierto de Buenos Aires. La repasó tres veces, impecable, para cerrar el chequeo de sonido con “Seven days”. En la primera vuelta de esta canción, algo no le gustó de él mismo, frenó, pidió disculpas a la banda y luego continuaron sin problemas. Todo esto duró cerca de una hora.

Foto: Farid DK

Mientras tanto, los alrededores del Metropolitano ya estaban invadidos por el colorido de lenguas y todo tipo de imágenes alusivas a los Rolling Stones. Todos querían un saludo, una firma, algo. Pero Wood no salió nunca de adentro. Apenas a unas cuadras del lugar, en la cooperativa Refi (Vélez Sarsfield al 600), cientos de fans de todo el país se reunieron a hacer la previa. “¿Por qué vine?, ¿cómo voy a estar en mi casa, mirando la tele, mientras está tocando un Stone en mi país?” le contó Ariel, de Villa Devoto, a La Capital.

Con puntualidad inusitada, a las 21 subió al escenario y comenzó con “It's Only Rock 'n' Roll”, el clásico que perpetuaron los Rolling Stones y que fue creado, según acredita la historia, por el propio Wood en esas jornadas de grabaciones legendarias que se dieron en The Wick, una icónica casa en Richmond (Londres).

Foto: Farid DK

Luego todo fue un regalo del cielo. La banda es descollante: Andy Newmark y Willie Weeks (batería y bajo) forman una base rítmica impresionante. Ambos son viejos compañeros de ruta de Wood, grabaron sus dos primeros discos como solista y también fueron parte de esa locura londinense de los sesenta y setenta. Johnnie Lee Schell y Andy Wallace (guitarra y teclados) forman un tejido sonoro penetrante e Imelda May y Chanelle Haynes son todo lo que está bien. En conjunto, la Ammo Band se escucha pura, sin ningún tipo de intervención sonora de tendencia. Puro y duro sonido original de rock n’ roll, r&b, soul, reggae y rocksteady, según la canción que elijan tocar.

En comparación con el concierto de Buenos Aires, en Rosario se lo notó más suelto y relajado. Hizo alusión a la ciudad mencionándola en varias canciones, sobre todo en “I Can Feel the Fire”. Impecable repertorio, extraordinario nivel de pureza en la interpretación de canciones con “Flying”, “Hey Negrita”, “You’re so fine” y “Can't You Hear Me Knocking” a la cabeza. Demencial también fueron “Stay with me” y la versión country de “Honky Tonk”. Imposible elegir un momento, porque la homogeneidad reinó en todo el show. Párrafo aparte para el Ronnie Wood showman. Resulta curioso el manejo de público que tiene, a la vez de tocar de forma magistral la guitarra y dirigir una banda extraordinaria.

Foto: Farid DK

El tiempo está de su lado

“Si algo nos enseñaron ellos, es que la pelea es contra el tiempo, siempre”, sentenció Coki Debernardi en un posteo en su cuenta de IG, donde relataba su vivencia vinculada a la música y a los Rolling Stones. Coki fue el artista local que abrió el show de Ronnie Wood en Rosario. La canción que eligió para comenzar su set fue “La Balsa”. Significativa justicia para Litto Nebbia, pionero en la difusión de la música de los Stones en todo el país.

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La oración que utilizó el músico nacido en Cañada de Gómez no solo es figurativa de la presencia de Wood en el escenario, sino también de la cultura rock, a la que vienen velando hace mil años y nadie la puede enterrar.

La pelea contra el tiempo Ron Wood la tiene ganada, pero tal vez lo más destacado sea que, en esa contienda, la pasión y la amistad comparten podio con los sueños. De este sueño no nos queremos despertar. De todos modos, fue todo cierto. Cuando suene la alarma y los ojos parpadeen, vamos a reflexionar en el espejo, lavarnos la cara y entender que fue real: Ronnie Wood tocó en Rosario.