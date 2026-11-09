Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

Cinco monjas que viajaban desde Mendoza hacia Luján para asistir a la misa que ofreció el Papa León XIV protagonizaron un vuelco en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en la localidad bonaerense de General Pinto.
Un neumático de la Renault Kangoo reventó y sufrieron el accidente a la altura de la localidad bonaerense de General Pinto. Sufrieron politraumatismos sin lesiones de gravedad
Cinco monjas que viajaban desde Mendoza hacia Luján para asistir a la misa que ofreció el Papa León XIV protagonizaron un vuelco en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en la localidad bonaerense de General Pinto.
Las religiosas se trasladaban este domingo en una Renault Kangoo cuando uno de los neumáticos reventó y provocó que la conductora perdiera el control del vehículo, según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín.
Las ocupantes lograron salir de la camioneta por sus propios medios y, tras recibir asistencia médica, se constató que todas habían sufrido politraumatismos aunque sin lesiones de gravedad. Dos de ellas fueron trasladadas a un centro médico.
En el vehículo que conducía Silvia Susana Berronda viajaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.
Tras el operativo de tránsito realizado por efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, la investigación quedó a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.
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