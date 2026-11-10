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La rosarina que nunca pensó estar a pasos del Papa: "Le pregunté a Dios por qué me habían elegido"

Viviana Willie Billie participó del encuentro con el mundo del trabajo, en el que León XIV expuso la doctrina social de la iglesia ante empresarios, gremialistas, académicos y referentes sociales.

Gonzalo Santamaría / Enviado especial

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial

10 de noviembre 2026 · 15:29hs
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Viviana Willie Billie

Viviana Willie Billie, la rosarina que estuvo a metros de León XIV

Tuve el privilegio de ver al papa León XIV”, podrá decir Viviana Willie Billie, rosarina y convocada por el Vaticano para compartir el encuentro del Sumo Pontífice con el mundo del trabajo. “Habiendo tanta gente que trabaja en las iglesias, Dios quiso que me tocara a mí. Es emoción y conciencia de responsabilidad”, dijo la mujer y directora regional de Pastoral Social a La Capital.

Willie Billie participó del encuentro que reunió a más de 1.000 referentes del mundo del trabajo. Entre empresarios, gremialistas, personalidades académicas e integrantes de la Iglesia católica, Viviana llegó desde Rosario en un viaje relámpago para participar del evento en la Universidad Católica Argentina (UCA). Se acomodó en su asiento y charló con un chaqueño que le hizo más amena la espera en el auditorio principal.

Asustada por llegar tarde, Willie Billie llegó a Buenos Aires cuatro horas antes de la convocatoria para este domingo. Como invitada y por el protocolo de seguridad, tenía que presentarse alrededor de las 12 en la UCA. El Papa recién llegaría minutos antes de las 17.

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Vivió el encuentro como una actividad más de la Iglesia. Salesiana de corazón, Willie Billie celebró que la espera estuviera acompañada por un cancionero católico digno de ser escuchado. Además, pudo codearse con otros referentes de la Pastoral Social y de distintos sectores, como la cúpula de la CGT y algunos de los empresarios más destacados de Argentina.

Estar frente al papa León XIV

La convocatoria para escuchar a los expositores y al papa León XIV es planteada como un desafío por Viviana Willie Billie: “Tenemos que replicar, llevar esto que fue hermoso desde lo emocional a lo intelectual. De escuchar la palabra del Papa, los principios de la doctrina social y generarnos la conciencia suficiente para llevar la responsabilidad de llevarlo a la práctica”.

Willie Billie destacó que este tipo de actos renuevan las fuerzas de los más experimentados y adhirió a los discursos de León XIV durante su viaje apostólico por Sudamérica: “Hace muchos años se hablaba de la Iglesia del acontecimiento. Que los actos no queden en los acontecimientos porque qué hacemos después, tenemos que seguir trabajando”.

Viviana en el centro de la foto acompañada por compañeros de la Pastoral Social de todo el país. De fondo la UCA donde se reunió con Milei.

Viviana en el centro de la foto acompañada por compañeros de la Pastoral Social de todo el país. De fondo la UCA donde se reunió con Milei.

Viviana aún mantiene viva la visita de Juan Pablo II a Rosario en 1987, pero esta vez fue especial: “Le preguntaba a Dios por qué me habían elegido para estar ahí. Es una responsabilidad transmitir a la gente este encuentro. Y no tengo que tomar esto por mi cargo o por mi persona, sino por el desafío de llevar a la comunidad lo vivido”.

Operativo León XIV

Viviana viajó desde Rosario el domingo por la madrugada. Llegó a Buenos Aires con el tiempo suficiente para prever imprevistos. Como el tránsito fue normal, tuvo tiempo de charlar con otros referentes de la Pastoral Social, café mediante.

A las 12 debía presentarse en la UCA para participar del encuentro con el papa León XIV, quien tenía previsto arribar a la universidad de Puerto Madero pasadas las 16.30. Los rigurosos controles se sorteaban con fluidez antes de ingresar a la recepción.

Durante la espera pudo intercambiar experiencias con otros referentes de la Iglesia. Recién a las 15.30 abrieron las puertas del recinto donde estaría León XIV. Allí tenía una silla con su nombre. Se sentó y esperó con ansias la palabra del sucesor de Pedro.

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Luego de las exposiciones de los cinco disertantes y del discurso del Papa, el evento llegó a su fin y los más de 1.000 invitados tuvieron que esperar entre 30 y 40 minutos para retirarse.

Después de vivir el encuentro con León XIV, Viviana Willie Billie se trasladó a Retiro y pidió el primer transporte de larga distancia con destino a Rosario. Es que volvió a sus actividades como representante legal de las escuelas Jesús Obrero y Espíritu Santo, aunque no por mucho tiempo: “Tengo que ver lo que hay que pagar, se vuelve a la normalidad, porque después a las 23 (de seste martes) salgo para Luján”.

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