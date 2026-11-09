Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

La fiesta de Rosario tuvo un arranque dispar por el clima del viernes, pero sábado y domingo explotó de público para cerrar un fin de semana concurrido en el Parque a la Bandera

La fiesta de Colectividades comenzó el viernes 6 con un espectáculo de Los Lirios, que le pusieron ritmo de cumbia tropical a la primera noche.

La Fiesta Nacional de Colectividades tuvo un comienzo a toda marcha. Unas 250 mil personas pasaron por el predio del Parque Nacional a la Bandera durante los primeros tres días de la edición 42, que comenzó el viernes y continuará hasta el próximo domingo 15 de noviembre.

La convocatoria fue creciendo a medida que acompañó el tiempo. El viernes, condicionado por el pronóstico lluvioso y el fuerte viento, la asistencia rondó las 50 mil personas . El sábado, en cambio, el predio recibió a más de 80 mil visitantes. El domingo, con buen clima y en la previa del feriado decretado por la llegada del Papa León, la concurrencia llegó a unos 120 mil , según las estimaciones de la organización.

La jornada dominical terminó de confirmar el buen arranque de la fiesta, que volvió a mostrar su capacidad para convocar a miles de rosarinos y visitantes. La gastronomía, las danzas típicas, la música y el recorrido por los distintos puestos de las colectividades concentraron la atención durante todo el fin de semana.

La edición 2026 reúne a más de 50 colectividades, con propuestas gastronómicas y culturales de distintos lugares del mundo. Como ocurre cada año, buena parte del atractivo está en la posibilidad de recorrer el predio y probar platos de diferentes tradiciones , además de encontrarse con espectáculos en los escenarios distribuidos a lo largo del encuentro.

>> Leer más: Arrancó Colectividades en Rosario: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Diez noches frente al río

La fiesta comenzó el viernes 6 con el acto oficial de apertura y un espectáculo de Los Lirios, que le pusieron ritmo de cumbia tropical a la primera noche. También se realizó la presentación de las 19 parejas postulantes a Embajadores Culturales 2026, cuyos representantes fueron elegidos este domingo 8.

El encuentro tiene una historia que se remonta a 1985, cuando las colectividades de Rosario se reunieron por primera vez a orillas del Paraná para celebrar las tradiciones y el legado de sus comunidades de origen. Cuatro décadas después, se convirtió en uno de los eventos populares más importantes de la ciudad y en una referencia nacional.

Entre las propuestas de esta edición también se destaca el espacio de Argentina, que invita a recorrer las distintas regiones del país a través de sus comidas, músicas y danzas. Además, en el Galpón 17 funciona una experiencia multisensorial en la que un recorrido en tren combina imágenes, sonidos y efectos 4D para repasar distintos momentos de la historia de Rosario. La entrada general cuesta $5.000.

>> Leer más: Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta y qué pasó con la inflación

Horarios y cómo llegar

Colectividades funciona todos los días desde las 19. De domingo a jueves, el predio permanece abierto hasta las 0.30, mientras que los viernes, sábados y vísperas de feriado el horario se extiende hasta la 1.30. Las cajas cierran a la medianoche durante la semana y a la 1 los fines de semana.

Para llegar en transporte público hay paradas de colectivos sobre las avenidas Belgrano y Libertad. También funciona una estación de Mi Bici Tu Bici y hay bicicleteros para quienes se acerquen en bicicleta. La parada de taxis está ubicada en Córdoba y avenida Belgrano.

Quienes vayan en auto pueden utilizar dos sectores de estacionamiento sobre avenida Belgrano: uno entre el predio de Canal 5 y avenida Pellegrini, hacia el sur, y otro entre Buenos Aires y la ex Aduana, hacia el norte. El estacionamiento tiene un bono contribución de $6.000 destinado a la Cooperadora del Hospital Alberdi.

La organización también incorporó MuniBot, un asistente virtual por WhatsApp que permite consultar información sobre los puestos, precios, opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, programación de espectáculos, horarios y estacionamiento, entre otros datos.

La entrada a Colectividades es libre y gratuita. La fiesta continuará hasta el domingo 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera.