La Capital | La Ciudad | Colectividades

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

La fiesta de Rosario tuvo un arranque dispar por el clima del viernes, pero sábado y domingo explotó de público para cerrar un fin de semana concurrido en el Parque a la Bandera

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

9 de noviembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La fiesta de Colectividades comenzó el viernes 6 con un espectáculo de Los Lirios

La fiesta de Colectividades comenzó el viernes 6 con un espectáculo de Los Lirios, que le pusieron ritmo de cumbia tropical a la primera noche.

La Fiesta Nacional de Colectividades tuvo un comienzo a toda marcha. Unas 250 mil personas pasaron por el predio del Parque Nacional a la Bandera durante los primeros tres días de la edición 42, que comenzó el viernes y continuará hasta el próximo domingo 15 de noviembre.

La convocatoria fue creciendo a medida que acompañó el tiempo. El viernes, condicionado por el pronóstico lluvioso y el fuerte viento, la asistencia rondó las 50 mil personas. El sábado, en cambio, el predio recibió a más de 80 mil visitantes. El domingo, con buen clima y en la previa del feriado decretado por la llegada del Papa León, la concurrencia llegó a unos 120 mil, según las estimaciones de la organización.

La jornada dominical terminó de confirmar el buen arranque de la fiesta, que volvió a mostrar su capacidad para convocar a miles de rosarinos y visitantes. La gastronomía, las danzas típicas, la música y el recorrido por los distintos puestos de las colectividades concentraron la atención durante todo el fin de semana.

La edición 2026 reúne a más de 50 colectividades, con propuestas gastronómicas y culturales de distintos lugares del mundo. Como ocurre cada año, buena parte del atractivo está en la posibilidad de recorrer el predio y probar platos de diferentes tradiciones, además de encontrarse con espectáculos en los escenarios distribuidos a lo largo del encuentro.

>> Leer más: Arrancó Colectividades en Rosario: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Diez noches frente al río

La fiesta comenzó el viernes 6 con el acto oficial de apertura y un espectáculo de Los Lirios, que le pusieron ritmo de cumbia tropical a la primera noche. También se realizó la presentación de las 19 parejas postulantes a Embajadores Culturales 2026, cuyos representantes fueron elegidos este domingo 8.

El encuentro tiene una historia que se remonta a 1985, cuando las colectividades de Rosario se reunieron por primera vez a orillas del Paraná para celebrar las tradiciones y el legado de sus comunidades de origen. Cuatro décadas después, se convirtió en uno de los eventos populares más importantes de la ciudad y en una referencia nacional.

Entre las propuestas de esta edición también se destaca el espacio de Argentina, que invita a recorrer las distintas regiones del país a través de sus comidas, músicas y danzas. Además, en el Galpón 17 funciona una experiencia multisensorial en la que un recorrido en tren combina imágenes, sonidos y efectos 4D para repasar distintos momentos de la historia de Rosario. La entrada general cuesta $5.000.

>> Leer más: Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta y qué pasó con la inflación

Horarios y cómo llegar

Colectividades funciona todos los días desde las 19. De domingo a jueves, el predio permanece abierto hasta las 0.30, mientras que los viernes, sábados y vísperas de feriado el horario se extiende hasta la 1.30. Las cajas cierran a la medianoche durante la semana y a la 1 los fines de semana.

Para llegar en transporte público hay paradas de colectivos sobre las avenidas Belgrano y Libertad. También funciona una estación de Mi Bici Tu Bici y hay bicicleteros para quienes se acerquen en bicicleta. La parada de taxis está ubicada en Córdoba y avenida Belgrano.

Quienes vayan en auto pueden utilizar dos sectores de estacionamiento sobre avenida Belgrano: uno entre el predio de Canal 5 y avenida Pellegrini, hacia el sur, y otro entre Buenos Aires y la ex Aduana, hacia el norte. El estacionamiento tiene un bono contribución de $6.000 destinado a la Cooperadora del Hospital Alberdi.

La organización también incorporó MuniBot, un asistente virtual por WhatsApp que permite consultar información sobre los puestos, precios, opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, programación de espectáculos, horarios y estacionamiento, entre otros datos.

La entrada a Colectividades es libre y gratuita. La fiesta continuará hasta el domingo 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera.

Noticias relacionadas
Colectividades: se viene la fiesta más masiva de la ciudad.

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la gran fiesta de la ciudad

El encuentro de colectividades recibió más de un millón de visitas en 2025.

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Las Colectividades se podrán disfrutar hasta el 15 de noviembre. 

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber

El centro de Rosario en las primeras horas de la mañana de este lunes feriado

Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

Las más leídas

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: Colapinto no para de crecer

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: "Colapinto no para de crecer"

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Es inaceptable: Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Lo último

Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

La agenda del papa León XIV: del Cottolengo Don Orione al Monumento a los Españoles

La agenda del papa León XIV: del Cottolengo Don Orione al Monumento a los Españoles

Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente

Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

La agenda del papa León XIV: del Cottolengo Don Orione al Monumento a los Españoles

Este lunes el Papa visitará Claypole, celebrará una misa en Palermo y tendrá encuentros con trabajadores y referentes religiosos. Cerrará el día con los obispos

La agenda del papa León XIV: del Cottolengo Don Orione al Monumento a los Españoles
Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

El Papa y la gente: la emoción de los fieles santafesinos por la llegada de León XIV a Buenos Aires

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
Información General

El Papa y la gente: la emoción de los fieles santafesinos por la llegada de León XIV a Buenos Aires

Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas
La ciudad

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

Las más leídas
Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: Colapinto no para de crecer

Rubens Barrichello giró en la lluvia de Interlagos, se emocionó y aseguró: "Colapinto no para de crecer"

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.800 millones de pesos

Es inaceptable: Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newells tras el título de Boca

"Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella

Tras la definición, la baja de Gastón Ávila es para Central una complicación a futuro

Tras la definición, la baja de Gastón Ávila es para Central una complicación a futuro

Ovación
Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene

Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

Fútbol femenino: se realizó con éxito el 4º Encuentro Provincial de ligas en Sub 12

Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en el TCR South America

Pernía y Girolami se sacaron chispas en Rosario en el TCR South America

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestiman denuncias contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestiman denuncias contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario tendrá comercios abiertos,pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

Colectividades arrancó con todo: hubo 250 mil personas en los primeros tres días

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

De Lionel Messi a Nicki Nicole: las escuelas donde estudiaron las grandes figuras rosarinas

El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
Policiales

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía
Zoom

Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo
Información general

El Papa celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Un finalista por el ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso
El Mundo

Detuvieron al presidente de Paraguay tras ser destituido por el Congreso

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del Papa en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del Papa en Argentina

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos

Más de 170 pasajeros viajaron de Rosario a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros viajaron de Rosario a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros