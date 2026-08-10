Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

La ciudad del Río Paraná y el Monumento a la Bandera ofrece variedad de planes para todas las edades. Un itinerario para conocerla en 72 horas

La ciudad de Rosario es una de las más pobladas y turísticas del país

La ciudad de Rosario es una de las más pobladas y turísticas del país

Al sudeste de la provincia de Santa Fe se encuentra una de las ciudades más modernas y vibrantes, con paisajes inolvidables y una historia que vale la pena conocer. Rosario , distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, es una visita imperdible que se puede organizar en pocos días.

Rosario es la urbe más poblada de la provincia y la tercera del país. Universitaria, deportiva, cultural y comercial, tiene tantas facetas como encantos. Sus calles combinan lo mejor de una ciudad cosmopolita con lo más acogedor de una ciudad tradicional. Tranquila y bulliciosa, histórica y moderna , son las contradicciones que la hacen única y adaptable a todo tipo de gustos y preferencias.

Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales , variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar, Rosario atrae cientos de turistas. Lo mejor de la ciudad es que, si bien hay cientos de alternativas, en unos pocos días se puede conocer su corazón.

Qué hacer en Rosario durante tres días

El Ente Turístico de Rosario recomienda un itinerario ideal para quienes cuenten con tres días. Incluye los lugares centrales y emblemáticos, aquellos que no pueden faltar en ningún recorrido. Además, ofrece actividades variadas contemplando todos los gustos.

Día 1 en Rosario

Mañana de museos

Comenzar la mañana visitando los museos de la ciudad puede ser una gran oportunidad para conocer la historia y el arte local. No podés dejar de visitar los clásicos: el Museo Castagnino, Museo de la Ciudad y el MACRO (Museo de Arte Contemporáneo) . Además hay otros museos que te van a deslumbrar como Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez, una casa museo ubicada en el casco histórico que cuenta con una gran colección de objetos de arte y propone un viaje en el tiempo a los inicios de la ciudad, el Museo de la Democracia ubicado en el Palacio Fuentes, el Museo de la Memoria y el CELChe para conocer la vida del Che en Rosario.

Museo de la Memoria, ubicado en Córdoba y Moreno Foto: Ente Turístico Rosario

Tarde de isla

Para disfrutar de la tarde podés ir a pasar un día a la isla. Hay una gran variedad de planes para hacer. Podés cruzar en lancha, tomar clases de deportes náuticos como sup o kayak, hacer excursiones y recorridos guiados por las islas.

Si cruzás podés ir frente al Monumento a la Bandera, saliendo desde la Terminal Fluvial al Banquito San Andrés o saliendo desde zona norte podés cruzar a los paradores cerca del Puente Rosario Victoria en la Isla la Invernada o seguir un poco más y llegar al Paraná Viejo.

En la isla vas a poder aprovechar todos los servicios que ofrecen los paradores. Sus bares, sus espacios para hacer asado, jugar al voley o hacer picnic en sus espacios naturales.

Si vas a cruzar no te olvides de seguir el Manual de Buenas Prácticas en el río para disfrutar cuidando el medio ambiente.

Noche de shopping

A la noche podés visitar los shoppings de la ciudad como el Alto Rosario Shopping, el Portal o el Shopping del Siglo para aprovechar de su gastronomía, pasear y hacer compras.

>>Leer más: La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Día 2 en Rosario

Mañana en la peatonal

Las primeras horas de la mañana las podés disfrutar recorriendo la Peatonal Córdoba donde vas a poder admirar diferentes joyas arquitectónicas como la Bola de Nieve, la Tienda La Favorita, el Palacio Fuentes, la Bolsa de Comercio y el Palacio Minetti, entre otras tantas que invitan a un viaje en el tiempo.

En la app de Rosario Turismo vas a encontrar los circuitos autoguiados de Art Nouveau y Art Decó y el Circuito de Cúpulas para descubrir edificios emblemáticos con estilos y detalles arquitectónicos únicos.

Por la Peatonal podés llegar al río caminando y así al Monumento a la Bandera, el gran ícono rosarino. No dejes de visitar su Sala de las Banderas y subir a la torre para tener una vista panorámica del río y la ciudad.

Monumento a la Bandera, emblema de la ciudad. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

A pasos del Monumento, vas a poder sacar tu selfie con el mural de Messi “De otra galaxia y de mi ciudad” y con la gran pelota “Monumento a Mundialistas”.

Siguiendo por la ribera céntrica, hay 20 cuadras que atraviesan diferentes espacios verdes. Podés visitar el Parque Urquiza donde se encuentra el Planetario, el Parque España donde podés conocer las escalinatas y disfrutar la vista panorámica del río y el Parque de las Colectividades donde está el cartel de Rosario para sacarte una gran foto con el Paraná en el horizonte. Si es fin de semana podrás comprar artesanías locales en las ferias de la costanera.

Imagen de archivo.

Tarde de Boulevard

Para almorzar podés elegir algunos de los bares de la costanera que tienen múltiples opciones entre ellas el pescado de río, una especialidad local.

A la tarde podés pasear por el Boulevard Oroño hasta el Parque de la Independencia. Por este emblemático boulevard se puede apreciar la arquitectura de sus clásicas residencias entre plazoletas con palmeras, antiguos bancos de plaza y faroles de época. En la intersección del Bv. Oroño con la Av. Pellegrini se encuentra el Parque de la Independencia, un inmenso espacio verde en el corazón de Rosario. Allí podés terminar la tarde paseando en botes a pedal en el laguito o conociendo lugares como El Jardín de los Niños, el Museo de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, el Museo Histórico y el Museo de la Ciudad.

Para la merienda, podés elegir uno de los locales del Paseo Pellegrini y disfrutar de uno de los sabores rosarinos como el carlito acompañado de un jugo o café. Y para los que son del team dulce, Rosario es la Capital del Helado Artesanal así que no podés irte sin probarlos. En este mapa encontrarás todas las opciones.

Noche cultural

A la noche podés disfrutar de toda la agenda cultural que la ciudad ofrece. Podés ir al teatro tanto al circuito comercial como al independiente. También podés conocer la agenda de los centros culturales como La Casa del Tango, Galpón 11, Centro Cultural Fontanarrosa, el Centro Cultural Cine Lumière y el Cine El Cairo para disfrutar de música en vivo, milongas y peñas folklóricas en lugares típicos rosarinos o una función de cine.

Cine El Cairo, ubicado en Santa Fe y Sarmiento Foto: Ente Turístico de Rosario

Para cenar hay una gran variedad de opciones el Mercado Pichincha, otro de los corredores gastronómicos. Allí se puede conocer gran variedad de locales como bares, vermuterías, locales de cerveza artesanal y tragos de autor. Además cuenta con bodegones para comer platos caseros y locales. No te pierdas de descubrir el mapeo de bares y bodegones notables ubicados en diferentes puntos turísticos de la ciudad.

>>Leer más: La increíble galería comercial escondida en calle San Luis

Día 3 en Rosario

Mañana de historia deportiva y cultural

Podés aprovechar para desayunar en los cafés de especialidad que tiene Rosario donde podrás probar exquisitos sabores. Después se pueden conocer los circuitos autoguiados, para visitar los lugares que marcaron la historia de nuestros ídolos rosarinos.

Si sos amante del deporte no podés dejar de conocer los circuitos de nuestros campeones mundiales: Messi y Di María. En la App de Rosario Turismo podés encontrar el Circuito Messi y el Circuito Di María.

El Circuito Messi en Rosario incluye murales. Esta obra, ubicada en la intersección de Dr. Chapo y Chiola, en el corazón de barrio Saladillo, fue realizada por el muralista rosarino Javier Giménez y muestra al futbolista de niño entregándole la Copa del Mundo al jugador consagrado Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En Rosario también le rendimos homenaje a nuestros embajadores de la cultura. Podés visitar los lugares que formaron parte de la historia del destacado músico Fito Páez en su circuito, la vida del humorista Fontanarrosa, entre tantos otros talentos destacados de la ciudad.

Tarde en la costanera

A la tarde podés recorrer la costanera hacia zona norte y disfrutar un día de playa. Saliendo desde el Bv. Oroño, podés andar en bici por la ciclovía o en auto por la costanera. En ese recorrido vas a poder visitar Puerto Norte con su hermosa vista panorámica del río y sus locales para almorzar. Además podés sacar tu foto con el Barquito de Papel.

Foto: Rosario Turismo

Siguiendo por ese camino hacia el norte, vas a pasar por el Gigante de Arroyito (estadio de Rosario Central), el Acuario Municipal y los espacios verdes del Parque Alem. La etapa final conduce entre clubs náuticos por el paseo ribereño. Después de una parada en los clásicos barcitos de Rambla Catalunya, la playa pública o en la arena de La Florida, un balneario con diferentes servicios para pasar una tarde espectacular tomando sol junto al río.

A pocos metros accedes al mirador de Costa Alta para disfrutar la caída del sol apreciando la arquitectura del puente Rosario-Victoria.

Noche de gastronomía local

Después de disfrutar de los planes que tiene la agenda cultural de la ciudad con sus teatros, cines y centros culturales podés cenar y comprar productos de emprendedores locales en el Mercado del Patio a pasos de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.