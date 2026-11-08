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Milei, ante el Papa León XIV: elogió a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político

El presidente habló en el Palacio Libertad durante la primera jornada de la histórica visita del pontífice a la Argentina. Definió a Jorge Bergoglio como “el argentino más importante de la historia”, llamó a superar las diferencias y le pidió a León XIV que rece por el país.

8 de noviembre 2026 · 19:20hs
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Milei, ante el Papa León XIV: elogió a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el encuentro con el Papa León XIV en el Palacio Libertad, en el marco de la primera jornada de la histórica visita del pontífice a la Argentina. En un discurso transmitido por cadena nacional, el mandatario sorprendió con un reconocimiento a Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”, celebró la presencia de dirigentes de distintos espacios políticos y aseguró que hay cuestiones que deben estar por encima de las diferencias partidarias.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias”, expresó Milei ante un auditorio integrado por autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático y dirigentes de distintos sectores.

El mensaje se produjo durante la recepción institucional al jefe de la Iglesia Católica, quien llegó este domingo desde Montevideo para iniciar una visita de cuatro días a la Argentina. El encuentro en el Palacio Libertad fue una de las actividades centrales de su primera jornada en Buenos Aires.

Milei recordó a Francisco y provocó un aplauso del auditorio

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando el Presidente recordó al papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Milei dedicó palabras de reconocimiento a Jorge Mario Bergoglio, a quien calificó como una figura excepcional en la historia argentina.

“Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo”, afirmó, antes de definirlo como “una persona de inmensa generosidad”.

El mandatario también sostuvo que Francisco fue “el argentino más importante de la historia”, una afirmación que provocó un fuerte aplauso entre los presentes.

“Con su humanidad nos inspiró a todos. Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, expresó. Y agregó una reflexión sobre su legado: “La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”.

El reconocimiento tuvo una particular significación por los fuertes cuestionamientos que Milei había dirigido contra Bergoglio antes de llegar a la Presidencia y por el posterior acercamiento entre ambos durante su gestión.

Un llamado a superar las diferencias políticas

Durante su intervención, Milei también destacó el significado que tiene la visita de León XIV para la sociedad argentina, más allá de las creencias religiosas.

“Empieza una jornada de alegría para los católicos, para quienes profesan otras religiones y para quienes vinieron de otros países”, señaló el Presidente.

En ese marco, celebró la presencia de dirigentes de distintas fuerzas políticas y remarcó que existen acontecimientos capaces de reunir a sectores habitualmente enfrentados.

La referencia adquirió especial significado por la convocatoria a gobernadores, legisladores nacionales, integrantes del Poder Judicial y representantes de diferentes espacios políticos. La amplitud de la invitación había sido uno de los aspectos destacados por el Vaticano en los días previos al encuentro.

Milei le pidió al Papa que rece por los argentinos

En otro tramo de su mensaje, el mandatario vinculó la visita papal con la fe y el futuro del país.

“Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien. La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”, afirmó.

También se refirió a la responsabilidad de las actuales generaciones frente al futuro de la Argentina. “Nos haremos responsables no solo de los argentinos del presente, los niños de hoy y los de mañana. Por eso también trabajamos”, sostuvo.

“Queremos construir un país fundado sobre la roca, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla”, expresó, en una referencia de contenido religioso a la necesidad de construir bases duraderas para el país.

El Presidente cerró su discurso con un pedido directo al pontífice: “Su Santidad, quiero pedirle que rece por nosotros”.

El encuentro en el Palacio Libertad formó parte de las actividades oficiales del primer día de León XIV en la Argentina, después de su llegada desde Montevideo, la recepción en Aeroparque y su paso por la Casa Rosada.

La visita apostólica continuará este lunes con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. El martes, el pontífice viajará a Córdoba y regresará a la capital para participar de un encuentro con jóvenes. Su despedida será el miércoles 11, después de una celebración religiosa en Luján.

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