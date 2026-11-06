Arrancó Colectividades en Rosario: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Disfrutar de platos y bebidas ya es un clásico en el tradicional acontecimiento. Muchos rosarinos concurrirán con la mira puesta en el bolsillo

Este viernes 6 de noviembre se pone en marcha el evento más masivo de la región: el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades 2026 , que durante diez noches consecutivas transformará al Parque Nacional a la Bandera en un epicentro de culturas, danzas y sabores de todo el planeta. Organizado de forma conjunta por la Municipalidad y la Asociación de Colectividades Extranjeras, la 42ª edición de esta emblemática festividad despierta altas expectativas de asistencia tras semanas de preparación.

Con más de 50 agrupaciones que desplegarán sus tradiciones, el gran acontecimiento se consolida como el punto de encuentro local de cara al cierre del año. Pero, ¿cuánto cuesta comer y beber este año? Como ya es costumbre, la gastronomía internacional se ubica en el centro de la escena y, en esta oportunidad, la organización implementó una unificación en el cuadro tarifario general de bebidas.

Además, se dieron a conocer los valores de referencia para algunos de los platos tradicionales más demandados. A continuación, el listado para planificar los consumos.

Gaseosa (500 cc): $3.500

$3.500 Agua saborizada (500 cc): $3.500

$3.500 Agua mineral (500 cc): $3.500

$3.500 Gaseosa (1,5 litros): $9.000

Cervezas y chopps

Quilmes de 473 cc (Lager, Stout, IPA o sin alcohol): $5.000

$5.000 Michelob Ultra de 473 cc: $5.000

$5.000 Stella Artois 0.0 de 473 cc: $5.000

$5.000 Stella Pure Gold de 473 cc: $7.000

$7.000 Chopp Stella de 500 ml: $8.000

$8.000 Chopp Patagonia de 500 ml: $9.000

Platos típicos de referencia

Paella: $20.000

$20.000 Rabas: $20.000

$20.000 Shawarma: $18.000

$18.000 Tortillas: $15.000

$15.000 Pizza doble queso: $15.000

$15.000 Tres crispelle (Calabria): $10.000

$10.000 Suvlaki (Grecia): $15.000

$15.000 Musaka (Grecia): $15.000

$15.000 Anticucho para dos personas (Perú): $20.000

$20.000 Ceviche simple para dos personas (Perú): $28.000

$28.000 Ceviche mixto para dos personas (Perú): $35.000

Cabe destacar que se comercializarán vasos reutilizables oficiales a un valor de $2.000 en los puestos de información con el objetivo de reducir los residuos en el predio.

"Hicimos lo máximo para mantener los valores del año pasado, al menos en las comidas más típicas", contó a La Capital Ana, referente de la colectividad helénica. Por su parte, Tony, responsable de la Asociación Familia Calabresa, detalló que "la idea es que una familia (cuatro personas) pueda comer por 30 mil pesos".

La fiesta abrirá sus puertas todos los días a partir de las 19. Los visitantes se encontrarán con un escenario mayor totalmente renovado, donde se presentarán espectáculos musicales y cuerpos de baile tradicionales de decenas de países. Además, el tradicional stand argentino brindará una propuesta dedicada en exclusiva al folclore y la identidad local.

En simultáneo, el Mercado de Frutos Culturales (ubicado en los galpones 15 y 17) se integrará al circuito oficial ofreciendo diseño local de 19 a 23 durante los fines de semana.

Colectivos, taxis y bicis para ir a Colectividades

Para garantizar una llegada y salida fluida, la Secretaría de Movilidad dispuso un esquema especial con refuerzos en los servicios públicos:

Colectivos: los servicios funcionarán reforzados en la franja horaria clave. Los viernes y sábados (así como este domingo víspera de feriado) el horario se extenderá hasta las 2 de la mañana . Las paradas principales de ascenso y descenso estarán demarcadas en los corredores de Belgrano y Rioja y avenida de la Libertad y Rioja .

los servicios funcionarán reforzados en la franja horaria clave. Los viernes y sábados (así como este domingo víspera de feriado) el horario se extenderá . Las paradas principales de ascenso y descenso estarán demarcadas en los corredores de y . Taxis: se habilitó una parada exclusiva sobre la intersección de Córdoba y 1° de Mayo , facilitando la desconexión rápida de pasajeros a metros del Concejo Municipal.

se habilitó una parada exclusiva sobre la intersección de , facilitando la desconexión rápida de pasajeros a metros del Concejo Municipal. Alternativas sustentables: habrá tres estaciones activas del sistema Mi Bici Tu Bici y se sumará un sector de bicicletero gratuito con capacidad para 112 rodados en los accesos al predio.

El municipio fijó dos grandes áreas de aparcamiento vigilado sobre avenida Belgrano (sector sur desde Telefé Rosario hasta Pellegrini y sector norte desde Buenos Aires a la ex-Aduana).

El estacionamiento contará con un bono contribución obligatorio de $6.000 por jornada, cuya recaudación total será destinada a la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi. Asimismo, se montará un despliegue de seguridad conjunta con la Policía de Santa Fe para fiscalizar los cuadrantes y evitar la actividad de cuidacoches no oficiales o abusos tarifarios.

Además, con motivo del gran flujo peatonal que rodea la costa central, los desvíos e interrupciones vehiculares se activarán diariamente desde las 19 (con algunos puntos específicos comenzando desde las 16 o 18).

Colectividades a pulmón

Detrás de cada plato de rabas, shawarma o paella, y detrás de cada traje típico, no hay grandes cadenas gastronómicas. Lo que sostiene a la fiesta es el trabajo ad honorem y apasionado de las propias comunidades extranjeras establecidas en Rosario. Familias enteras, desde abuelos hasta nietos, pasan meses trabajando en los bailes, armando los stands y cocinando durante diez días seguidos. Para las instituciones participantes, lo recaudado es el motor que les permite sobrevivir y mantener abiertas sus sedes culturales el resto del año.