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El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

En otra misa multitudinaria, el León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas y homenajeó al Cura Brochero, Mama Antula y otros referentes

10 de noviembre 2026 · 10:58hs
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León XIV llamó a llevar la fe a la vida cotidiana y homenajeó al Cura Brochero y a Mama Antula

León XIV llamó a llevar la fe a la vida cotidiana y homenajeó al Cura Brochero y a Mama Antula

El papa León XIV llegó este martes a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, ubicado en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Quince minutos antes de las 10, el Pontífice arribó al lugar y subió al papamóvil para recorrer el predio y saludar a los miles de fieles que aguardaban detrás de las vallas, con banderas y muestras de emoción.

No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, subrayó el Pontífice, quien llamó a los católicos a asumir la fe como una práctica concreta en sus entornos cotidianos.

La homilía no incluyó cuestionamientos explícitos al gobierno nacional, a dirigentes políticos ni a políticas públicas. Sus referencias al plano social se concentraron en conceptos como la caridad, la justicia y la fraternidad.

León XIV planteó que los creyentes deben responder a los desafíos de su tiempo desde el compromiso personal y comunitario. “Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia”, expresó.

El homenaje al Cura Brochero y a Mama Antula

León XIV comenzó su mensaje con una referencia a la historia religiosa de Córdoba, a la que definió como "tierra de santos". En ese contexto, mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero y a Mama Antula como ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados a la misión evangelizadora.

"La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos. Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio", expresó.

Sobre el Cura Brochero, destacó su vocación religiosa y su vínculo con la oración: "Este sacerdote fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida".

>> Leer más: Monseñor Olivera: "El cura Brochero se adelantó 50 años al Concilio Vaticano II"

También recordó a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, a quien describió como una mujer que supo unir la contemplación con la ayuda al prójimo. En ese pasaje, retomó una reflexión de Francisco: «Los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano".

El Pontífice amplió el reconocimiento a otros referentes religiosos vinculados con la historia argentina. Mencionó a san Héctor Valdivielso Sáez, a los beatos Fray Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio, y a religiosas como María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez. También recordó a Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

"Vayan y sean santos": el pedido a los fieles

En otro tramo de la homilía, León XIV convocó a los argentinos a llevar la fe a los distintos espacios de la vida cotidiana. La misa, explicó, se celebraba por la santificación del pueblo argentino y de todos los presentes.

"Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, vayan y sean santos en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. Vayan y evangelicen", pidió.

>> Leer más: Lágrimas, abrazos y rosarios: León XIV atravesó a millones de fieles con la primera misa en Argentina

El cierre estuvo nuevamente dedicado al Cura Brochero y a la imagen del Cristo pobre que el sacerdote mandó tallar mientras atravesaba su enfermedad. León XIV invitó a los fieles a dejarse interpelar por esa representación religiosa y a encontrar en ella un camino de salvación.

"En esta celebración nos preside la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero mandó tallar desde el lecho del dolor y en cuyo rostro han quedado plasmados artísticamente los rasgos de este pueblo. Dejémonos interpelar por su mirada y, a la sombra de su cruz, encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación", concluyó.

Karina Milei y funcionarios nacionales, en primera fila

Entre las autoridades que participarán de la celebración se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, quienes se ubicaron en primera fila.

La comitiva de gobierno nacional está encabezada por Karina Milei y cuenta con la presencia de cinco ministros: el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Culto, Agustín Caulo. También participa Martín Menem.

>> Leer más: El papa León XIV llegó a Córdoba: se espera una misa multitudinaria

La presencia de funcionarios nacionales se produce después de los encuentros que León XIV mantuvo con el presidente Javier Milei y de sus mensajes públicos sobre la realidad social argentina durante los primeros días de su visita.

La llegada del Papa y la previa musical

León XIV aterrizó en el aeropuerto de Córdoba cerca de las 9, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. Un coro de niños entonó el Aleluya mientras el Pontífice descendía del avión de Aerolíneas Argentinas. Luego saludó a los chicos, recibió obsequios y flores y se acercó a las personas que lo esperaban en la pista.

Desde el aeropuerto se trasladó al predio de Fadea, donde lo aguardaba una multitud. Antes de su llegada, las pantallas gigantes habían transmitido imágenes del arribo del avión y los asistentes respondieron con aplausos y ovaciones mientras sonaba el Himno Nacional.

La previa también contó con presentaciones musicales. El cantante Jairo interpretó algunas de sus canciones, entre ellas Milonga del trovador, y estaba previsto que cantara Ave María. Además, la canción oficial de la visita de León XIV a la Argentina fue compuesta por los hermanos Gabriel, Agustín y Pepe Moyano, integrantes del grupo cordobés Iceberg del Sur.

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