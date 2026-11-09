Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Milei cuestionó a la oposición y al periodismo tras el llamado a la convivencia democrática del papa León XIV. Qué dijo el presidente

El presidente Javier Milei respondió al llamado al diálogo y a la convivencia democrática que realizó el papa León XIV durante su primer discurso ante la dirigencia política argentina. Aunque aseguró que está dispuesto a conversar con los distintos sectores, cuestionó el nivel del debate público y apuntó contra la oposición y el periodismo.

“Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”, afirmó el mandatario durante una entrevista con LN+, realizada este domingo por la noche en el Palacio Libertad, poco después de la intervención del Pontífice.

Milei sostuvo que existe una “caracterización malévola” de su posición por parte de un sector del sistema político, al que acusó de actuar con la complicidad del periodismo. Luego profundizó sus críticas y calificó las discusiones políticas como de una “precariedad conceptual grosera” y teñidas por la demagogia.

En ese contexto, apuntó contra quienes cuestionan aspectos de su programa económico, en particular el equilibrio fiscal. “No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados”, expresó.

El presidente aseguró que no está en contra del diálogo, pero vinculó las dificultades para alcanzar acuerdos con las iniciativas legislativas que impulsó la oposición durante el año pasado. “Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, sostuvo.

Milei dijo que se sintió conmovido por la llegada del Papa

Más allá de sus críticas al escenario político, el mandatario se refirió a la llegada de León XIV a la Argentina y reconoció que vivió el momento con una fuerte emoción.

“Es algo verdaderamente estremecedor”, describió. También relató cómo fue el momento en que recibió al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery.

“En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo, hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”, contó.

>> Leer más: El Papa León XIV se reunió con el presidente Milei en Casa Rosada

Milei también se refirió al encuentro privado que mantuvo con el Papa en la Casa Rosada. Según explicó, la conversación giró en torno a cuestiones vinculadas con los fundamentos morales de la política.

“La verdad es que hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política. Básicamente interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio, algo de lo que vengo trabajando. Hablamos del derecho natural también”, detalló.

La entrevista se produjo después del primer mensaje público de León XIV en el país, en el que el Pontífice convocó a la dirigencia política a fortalecer el diálogo, defender la convivencia democrática y aprender a convivir más allá de las diferencias.

La agenda del lunes

La agenda del Papa para este lunes se iniciará a las 9.15 con una visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, y a las 11.30 ofrecerá una misa en el Monumento a los Españoles, en la esquina de avenida del Libertador y Sarmiento. Luego tiene previsto dirigirse a la Universidad Católica Argentina, a las 17.30 está programado un encuentro con los líderes de la comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Tras la celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, cenará con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El Papa estará en Argentina hasta el miércoles 11, cuando a las 14 vuele hacia Lima para continuar con su gira latinoamericana.