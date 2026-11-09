Rosario tiene comercios abiertos pero se espera un movimiento tranquilo por el feriado

La mayoría de los locales del centro y los barrios abre este lunes 9 de noviembre, pese al feriado por la visita de León XIV a la Argentina

Se espera que Rosario tenga una actividad comercial casi normal este lunes 9 de noviembre, feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina. La mayoría de los comerciantes del centro y los barrios decidió abrir sus puertas y trabajar en sus horarios habituales, con la expectativa de aprovechar el movimiento de turistas y residentes durante el fin de semana largo.

La decisión responde a la intención de sostener las ventas y captar el consumo de quienes permanezcan en la ciudad o lleguen como visitantes. De todos modos, la apertura tendrá algunos matices según la zona y el movimiento de clientes. Mientras muchos negocios trabajarán durante toda la jornada, otros abrirán por la mañana y definirán si continúan por la tarde de acuerdo con la actividad.

El feriado nacional implica que los comercios que decidan abrir con empleados deberán abonar la remuneración correspondiente al trabajo en feriado, de acuerdo con la legislación vigente o lo establecido por el convenio aplicable. La decisión de abrir, por lo tanto, también supone considerar ese costo adicional.

La actividad privada contrastará con el funcionamiento de las dependencias estatales: la administración pública no prestará servicios habituales y tampoco habrá actividad bancaria.

Cómo funcionarán los servicios municipales

La Municipalidad de Rosario informó el esquema de funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo, que incluye el feriado nacional de este lunes. En el área de Salud Pública, estarán garantizadas las guardias en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), a través del 107, mantendrá la atención de urgencias y emergencias.

En cambio, los centros de salud municipales y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) permanecerán cerrados durante la jornada.