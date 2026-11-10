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Visita de León XIV: la emoción de los alumnos del San José que viajaron al encuentro con el Papa

A su regreso de Córdoba, León XIV volverá al Monumento de los Españoles para participar de la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles

10 de noviembre 2026 · 14:34hs
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Visita de León XIV: la emoción de los alumnos del San José que viajaron al encuentro con el Papa

Salieron bien temprano de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, con un entusiasmo difícil de disimular. Durante el viaje, entre canciones, partidas de truco y charlas, un grupo de alumnos del Colegio San José se prepara para vivir una experiencia que promete quedar en sus recuerdos. O, como lo define uno de sus profesores, van “preparando el corazón” para encontrarse con el Papa en la vigilia con los jóvenes que se realizará este martes, desde las 16, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Los espera una jornada extensa, cargada de emoción. “Es una fiesta para los fieles católicos”, aseguran.

León XIV presidirá la vigilia esta noche, a partir de las 20.15. Sin embargo, la jornada comenzará varias horas antes de la llegada del pontífice. Los accesos a las inmediaciones del Monumento de los Españoles abrieron a las 12 y, desde las 16, habrá un festival artístico del que participarán, entre otros, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

El encuentro reunirá a personas de entre 15 y 35 años, con el objetivo de presentar a los jóvenes como protagonistas de la vida de la Iglesia y de la sociedad, a través de su participación en parroquias y comunidades religiosas. Se espera una convocatoria multitudinaria, ya que en pocos días se agotó el cupo de 200 mil inscriptos para acceder a los sectores reservados. Habrá también espacios para el público en general.

Un viaje histórico

En el Colegio San José, la preparación del viaje empezó hace algunas semanas, después de que la oficina de prensa del Vaticano confirmara la gira latinoamericana del pontífice, que había sido puesta en duda por la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

"En el Colegio San José, con el carisma salesiano que nos caracteriza, queremos mucho al sumo pontífice. Rezamos por él, como nos enseñó Don Bosco", asegura Ariel Kil, pastoralista y profesor de Filosofía del establecimiento de Presidente Roca al 100. Para el docente, la visita papal va de la mano de "una gran renovación en los mismos cimientos de nuestra cultura y de nuestra historia. Sin duda, para un católico es una fiesta, un momento de gracia, de bendición, del cual queremos ser parte", señala.

Del colegio partieron unas 30 personas, entre alumnos, exalumnos que pertenecen al Movimiento Juvenil Salesiano, docentes y pastoralistas acompañantes. "Estamos todos muy contentos, preparando el corazón para palpitar este momento de gracia, de bendición, que como argentinos y salesianos queremos vivir", dice Kil durante una parada en Río Tala, donde todo el grupo posó para la foto que ilustra esta nota.

¿Qué esperan que deje la presencia del Papa? "Una verdadera renovación en el país, en todos los ámbitos: en la cultura, la economía, la política y todos los aspectos sociales. Porque, en definitiva, en todas estas dimensiones radica la dignidad humana, un principio capital y troncal del que derivan todos los demás, más allá de cualquier diferencia, forma de pensar o costumbre", asegura Kil.

Un encuentro muy especial

En cada viaje apostólico, desde el inicio de su pontificado, el papa León XIV pide tener un momento especialmente dedicado a la juventud. En su gira latinoamericana incluyó también actividades con jóvenes en Uruguay y, próximamente, en Perú.

El encuentro con los jóvenes argentinos comenzará este martes a las 20.15, pero habrá un festival previo que se iniciará a las 16. La convocatoria está dirigida particularmente a personas de entre 15 y 35 años, con el objetivo de conversar y rezar por las distintas realidades de la juventud argentina.

A diferencia de otras celebraciones masivas desarrolladas durante la visita papal, para participar de la vigilia había que inscribirse previamente y obtener un código QR para ingresar a los sectores más cercanos al escenario y al recorrido del papamóvil. De todas formas, se podrá acceder a otros espacios sin necesidad de anotarse.

Cómo será la jornada

La jornada comenzó alrededor de las 12, cuando se habilitaron los accesos para los jóvenes que cuentan con su código QR. A las 16 comenzará un festival de fe, cultura y arte argentinos, conducido por los periodistas Nacho Girón y Sofi Martínez.

Habrá testimonios, entrevistas con artistas, presentaciones musicales y de baile, y la participación de jóvenes de distintos puntos del país que contarán sus experiencias y realidades.

El Papa llegará al Monumento de los Españoles cerca de las 20.15. Primero recorrerá en papamóvil el sector reservado para los jóvenes. Luego subirá al escenario para dialogar con los jóvenes elegidos. Después, se presentarán artistas que reflejan la diversidad de talentos del país, como Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, entre otros.

El encuentro cerrará con un momento de oración acompañado por un coro integrado por 200 jóvenes de distintas ciudades.

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