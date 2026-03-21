Los Piojos, de luto: Dani Buira murió y la banda perdió a uno de sus fundadores

El baterista tenía 54 años y se descompensó mientras estaba en una de las escuelas de percusión de La Chilinga

Los fanáticos de Los Piojos se despertaron este sábado con una pésima noticia. Dani Buira falleció a la madrugada en la provincia de Buenos Aires y la banda de rock perdió a uno de sus miembros fundadores unos pocos meses después del final de su gran gira de reencuentro.

El baterista de 54 años se descompensó mientras estaba en su escuela de percusión de Ciudad Jardín . Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) recibió un pedido de ayuda y atendió el llamado rápidamente, pero ya había muerto cuando llegaron al lugar.

El creador y director de La Chilinga murió antes del amanecer en el lugar de origen de su carrera artística. Allí comenzó la historia de Los Piojos y, tiempo después, también puso en marcha la agrupación y espacio de formación artística que condujo durante tres décadas.

Daniel Buira nació el 26 de septiembre de 1971 en Villa Bosch. Su nombre quedó inscrito en la historia del rock desde fines de los 80 , cuando creó una de las bandas más populares del género en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Luli Bass Foto: Instagram/@lulibass.

El baterista puso la piedra fundacional de Los Piojos antes de la incorporación de Andrés Ciro Martínez como cantante. Su carrera dentro de este proyecto se cortó en el año 2000, cuando decidió dar un paso al costado. En 1995 ya había creado la escuela popular La Chilinga, que luego se extendió con varias sedes y dio a luz a un ensamble reconocido por su conexión con otros géneros musicales como la murga y el candombe.

>> Leer más: El día que Los Piojos agitaron a lo Stone el ex-Patio de la Madera

Al margen de su trayectoria en Los Piojos, el zurdo supo formar parte de la banda de Vicentico y también fue productor. Mientras tanto, su grupo de percusión fue creciendo a la par de un proyecto que llegó a contar con unos 900 alumnos y participó en muchísimos festivales en defensa de los derechos humanos, así como eventos solidarios.

Después de una década y media alejada de los escenarios, la banda liderada por Ciro se reunió a fines de 2024 y Buira aceptó la invitación para la gira de reencuentro. La serie de recitales concluyó al año siguiente, casi en simultáneo con el trigésimo aniversario de la creación de La Chilinga.

¿De qué murió Dani Buira?

Según fuentes judiciales, un vecino de Buira intentó asistirlo a las 4 de la mañana porque no podía respirar. En ese momento, el músico se desmayó y falleció por causas aún no determinadas.

El reporte preliminar sólo indica que el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio. En esta instancia no había indicios de la participación de otras personas y la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 8 (UFI) de Morón.

Horas después del deceso, Luli Bass se hizo eco de la noticia y compartió uno de los primeros mensajes de adiós en el círculo íntimo de la banda. "Qué tristeza que ya no estés", comentó en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

La bajista que ocupó el lugar de Miguel Ángel "Micky" Rodríguez en la gira de la reunión compartió una foto de los últimos shows que dieron junto a Ciro. Además de la imagen, escribió: "Qué lindo haber compartido la música con vos. Siempre con tu estilo tan propio y siempre con una sonrisa, disfrutando lo que hacías".