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Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué son y qué significado especial tienen

El presidente y su hermana Karina entregaron al pontífice dos obsequios durante su encuentro en la Casa Rosada. Uno de ellos lleva un detalle vinculado con la Virgen de Luján y la fecha en que fue elegido Papa.

8 de noviembre 2026 · 18:07hs
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Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué son y qué significado especial tienen

Leonardo Vincenti / La Capital

El presidente Javier Milei preparó dos regalos especiales para el Papa León XIV, que fueron entregados durante la reunión privada que mantuvo este domingo en la Casa Rosada, en el marco de la histórica visita del pontífice a la Argentina. Se trata de una medalla de plata con detalles en oro y un aspersorio litúrgico, utilizado para rociar agua bendita, que tiene una particularidad: lleva grabada la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país.

Los obsequios fueron entregados por el mandatario y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el encuentro a puertas cerradas que mantuvieron con el jefe de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost, después de la recepción oficial y la presentación de los integrantes del Gabinete.

Según confirmaron fuentes oficiales, los dos presentes se encuentran dentro de una caja de color azul oscuro, con el escudo nacional estampado en dorado.

Cómo son los regalos que Milei le entregará al Papa

El primero de los obsequios es un medallón de plata con relieves en oro, que tiene el escudo de la República Argentina en una de sus caras y el del Vaticano en la otra. También lleva tallada la fecha de la visita, 8 de noviembre de 2026, y la inscripción “Visita de su Santidad León XIV”.

El segundo presente es un aspersorio litúrgico confeccionado en plata y ébano, de colores negro y plateado. Se trata de un instrumento que utilizan los sacerdotes para esparcir agua bendita durante las celebraciones religiosas.

La particularidad de esta pieza es que en su mango aparece la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. La elección tiene un significado especial: León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, precisamente el día en que la Iglesia católica celebra a la Virgen de Luján.

De esta manera, el obsequio establece un vínculo simbólico entre la historia del pontífice y una de las advocaciones marianas más importantes del país.

Las fuentes oficiales no revelaron quién estuvo a cargo de la confección de ambas piezas, aunque aclararon que no fueron realizadas por la familia Pallarols, tradicionalmente vinculada a trabajos de orfebrería para autoridades argentinas.

La aclaración tiene un antecedente político. En 2023, Milei protagonizó una controversia con el reconocido platero Juan Carlos Pallarols, luego de desmentir que le hubiera encargado un bastón presidencial con una melena de león para su asunción. El artesano, por su parte, aseguró públicamente que Karina Milei le había solicitado 2.000 dólares para gestionar una reunión con el entonces presidente electo.

Cómo será el encuentro privado de Milei con León XIV

El presidente recibió al pontífice en Aeroparque y luego se trasladó a la Casa Rosada para la ceremonia oficial. Antes, León XIV realizó una ofrenda floral en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

La recepción comenzó con un saludo en el Salón Blanco y continuó con la presentación de los integrantes del Gabinete en la Galería de los Vitrales. También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Después de esa instancia protocolar, Javier y Karina Milei mantuvieron una reunión privada con León XIV, cuya duración fue de 40 minutos. Allí se efecutó la entrega de los dos obsequios preparados especialmente para esta primera visita del pontífice a la Argentina.

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