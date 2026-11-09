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"Depredador sexual": el actor Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Abusó de la influencia y el poder que le daba su fama”, sentenció el fiscal Riel Karmy-Jones

9 de noviembre 2026 · 20:47hs
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Depredador sexual: el actor Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

El actor Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres, luego de que el jurado lo encontrara culpable la semana pasada y este lunes se conociera la pena impuesta.

El juez Joel Bennathan denunció el “desprecio casual y arrogante” de Brand hacia cualquier mujer que le dijera que no, y destacó las mentiras que contó en su testimonio al negar agresiones que se remontaban a 2004.

>> Leer más: Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein

“Hace unos 20 años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era ingenioso y, a los ojos de mucha gente, gracioso y carismático. También se había convertido en un depredador sexual”, sostuvo Bennathan.

El actor mostró poca emoción durante el reproche del magistrado. Se giró para articular con los labios las palabras “vamos a estar bien” a su esposa después de ponerse de pie para ser conducido fuera por agentes judiciales tras la audiencia.

Brand, de 51 años, conocido por rutinas de monólogo escandalosas y un comportamiento provocador en emisiones de televisión y radio, así como por sus batallas con las drogas y el alcohol, había sostenido su inocencia y declaró que todos sus encuentros fueron consentidos. Pero un jurado de ocho hombres y cuatro mujeres lo declaró culpable de atacar a cuatro de seis acusadoras. Fue absuelto de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

Escrutinio del pasado

Las condenas, años después de que el movimiento #MeToo pusiera el foco en el abuso sexual por parte de personas poderosas y famosas, plantearon preguntas sobre cómo fue tolerado el comportamiento de Brand por las emisoras de televisión y radio para las que trabajó, incluida la BBC, y por quienes lo rodeaban.

“El señor Brand abusó de la influencia y el poder que le daba su fama”, afirmó el fiscal Riel Karmy-Jones, quien añadió que "lo utilizó para facilitar el acceso a mujeres, sin el cual los delitos no podrían haber ocurrido. También alimentó su propia idea de que podía cometer esos delitos con impunidad”.

Brand apretaba un crucifijo en la mano derecha mientras su abogado defensor Ian Winter pedía al juez que tuviera en cuenta el buen carácter de Brand, al señalar que su única condena previa fue por posesión de marihuana en 1995 y que había realizado labores benéficas y ayudado a otros a superar el abuso de drogas y alcohol. También solicitó que se considerara el impacto de la sentencia en la familia de Brand, en particular en sus tres hijos pequeños.

Brand recibió el apoyo de su esposa, Laura, y su padre, Ron Brand. Un par de simpatizantes de Brand, reflejando su reciente conversión al cristianismo, sostenían una pancarta con cruces y las palabras: “Russell Brand, estamos contigo. Cristo fue crucificado por decir la verdad. Russell es la verdad”.

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