El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Es un nuevo mensaje tras las duras críticas del gobernador a las autoridades de la facultad de Ciencia Política de la UNR por convocar al exministro de Seguridad de Santa Fe

Maximiliano Pullaro en la Expo Seguridad Rosario criticó a la UNR. Luego el gobierno de Santa Fe no asistió a su panel en el Congreso de la universidad

Este jueves 5, de 9 a 11, en el aula 108 de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), estaba agendada la mesa redonda titulada "Políticas basadas en evidencia en la Provincia de Santa Fe 2024 -2026", que tendría exclusivamente funcionarios del gobierno de Santa Fe como expositores. Sin embargo, la decisión fue no concurrir.

La noticia no sería de peso si no se conectara con las fuertes críticas que lanzó eel miércoles en la Expo Seguridad el gobernador Maximiliano Pullaro contra las autoridades de la UNR por haberle dado un panel al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.

"Me avergüenza que en la Universidad y Facultad de Ciencia Política esté hablando Sain, una persona que nos hizo tanto daño”, dijo con vehemencia y agregó: “ Quiero decir a las autoridades de la facultad que me avergüenza como gobernador" . Así, apuntó directo al rector de la UNR, Franco Bartolacci , uno de los referentes del radicalismo reformista, el mismo sector al que pertenece la decana Cintia Pinillos .

En el tema del congreso "Estado, administración y políticas públicas" se armó la mesa "Políticas basadas en evidencia en la Provincia de Santa Fe 2024 -2026. Avances, lecciones aprendidas y desafíos en materia de gestión pública, seguridad, educación y producción".

El panel en el que iba a exponer el gobierno de Santa Fe y decidió suspenderlo

Los integrantes de ese panel eran Juan Cruz Cándido ( Secretario General de la Gobernación), Esteban Santantino ( Secretario de Análisis y Gestión de la Información dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad), María Martin (Secretaria General en el Ministerio de Educación), Roberto Médici (Director Provincial de Estrategia y Gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo), María Margarita Norman ( Directora Provincial de Planificación Estratégica en la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública) con la coordinación de Facundo Bonboni ( Director Provincial de Evaluación de Políticas Públicas).

En rigor, una mesa toda del gobierno de Santa Fe para exponer la experiencia de la la gestión que encabeza Pullaro desde 2023. "Resolvimos no concurrir", confirmó a La Capital un integrante del gobierno y del panel.

Las explicaciones están a la vista y se anclan en las declaraciones del gobernador. "El gobernador dejo en claro lo que piensa el gobierno al respecto", se limitaron a agregar sobre las interpretaciones que se hicieron del tema.