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Un romance con una supuesta espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

El director general habría sido “blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero”. Las acciones cayeron más del 5 por ciento en un solo día

9 de noviembre 2026 · 21:37hs
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Un romance con una supuesta espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Las acciones de Nvidia se desplomaron más del 5 % este lunes luego de que el fabricante de chips informáticos, pieza central de la carrera por la inteligencia artificial, inició una investigación sobre informes de que el director general, Jensen Huang, fue “blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero”.

El anuncio de Nvidia sobre la investigación se produjo después de que Huang reconoció que tuvo una relación íntima con una ejecutiva empresarial que, según The New York Times, la inteligencia de Estados Unidos determinó que estaba recopilando información para China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó las acusaciones de espionaje y las calificó de campaña de difamación contra Beijing.

Los microprocesadores de Nvidia impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también fueron foco de las restricciones de exportación de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.

Hay pocas posibilidades de que Huang sea destituido o renuncie al cargo de CEO, según estimó Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., al señalar que Huang “no es reemplazable”.

“Tras la Ola Azul de la semana pasada, esto también aumentará el impulso para un mayor escrutinio regulatorio en Washington, especialmente en torno a China y las restricciones a los chips, en un momento en que la carrera armamentista de la IA está subiendo a su siguiente marcha entre Estados Unidos y China”, escribió Ives.

Sin embargo, Ives indicó que existe un riesgo, ya que Huang podría ser removido como director general dependiendo de la investigación de la junta directiva, y que esto seguirá siendo un lastre para las acciones en el corto plazo.

Sin embargo, las acciones de Nvidia y otras importantes empresas de IA se vendieron de manera constante desde principios de octubre, ante el creciente temor de una burbuja en el sector. Nvidia cayó un 23 % en los últimos 30 días, incluida la venta masiva del lunes.

Las acciones de Nvidia bajaron 10,48 dólares, hasta 176,16 dólares. Los títulos alcanzaron un máximo histórico el mes pasado.

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