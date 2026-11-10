Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías Sucedió durante un operativo de control de vehículos en la ruta provincial 14. Dos mujeres habrían ofrecido 100 dólares a los agentes para que las dejen seguir 10 de noviembre 2026 · 10:17hs

Foto: Policía de Santa Fe. Procedimiento en Pérez. Según la policía el vehículo utilitario tenía pedido de secuestro

Dos mujeres de 33 y 38 años fueron detenidas acusadas de intento de soborno a policías que realizaban controles en la ruta provincial 14, en jurisdicción de Pérez. Según fuentes oficiales, las sospechosas habrían querido coimear a los agentes cuando éstos detectaron que el vehículo utilitario en el que viajaban tenía un pedido de secuestro.

Todo sucedió el lunes poco antes del mediodía durante un operativo de control de vehículos en el que los efectivos apostados en el kilómetro 2,5 de esa ruta, intentaron identificar a las ocupantes de un utilitario Renault Kangoo.

Eran dos mujeres, identificadas como Eliana R., de 33 años, y Yamila A., de 38. De acuerdo con el parte oficial cuando los policías pidieron informes sobre los guarismos de la patente se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 24 de junio de este año.

Cómo fue el intento de soborno en Pérez Cuando los agentes, le pidieron a la conductora que apagara el motor y en ese momento se produjo el intento de soborno. "¿En cuánto podemos arreglar?", preguntó la conductora del auto, según la versión policial, y exhibió un billete de 100 dólares. La mujer planteó que la mitad de ese dinero sería para el otro policía.

>> Leer más: De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea Fue en ese momento en que ambas quedaron demoradas por tentativa de cohecho y por el pedido de secuestro del vehículo. Según las fuentes, las mujeres no llevaban armas ni otro elemento de peligrosidad, pero hallaron seis notas escritas a manos, en una de las cuales decía: "Necesito 2 ó 3 vendedores para poder remontar". Otra tenía dibujado un croquis, también hecho a mano alzada. Ambas fueron derivadas a la seccional de la jurisdicción.