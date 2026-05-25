Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

La ciudad "cerró el mejor primer cuatrimestre turístico de los últimos tres años", indicaron desde la secretaría de Deporte y Turismo

Rosario volvió a exhibir un intenso movimiento turístico durante el fin de semana largo del 25 de Mayo, impulsado por una agenda que combinó espectáculos musicales, ferias, congresos y propuestas culturales que convocaron a unos 35 mil visitantes de distintos puntos del país, lo que generó un impacto económico superior a los 2.722 millones de pesos.

La ciudad registró un 70 % de ocupación hotelera promedio, con picos cercanos al 80 % durante el sábado y numerosos establecimientos trabajando entre el 90 % y el 100 % de su capacidad, según precisó el Ente Turístico Rosario (Etur).

"Los datos vuelven a ratificar el posicionamiento de Rosario como uno de los principales destinos urbanos del país, con una agenda sostenida de eventos que moviliza visitantes durante todo el año y fortalece la actividad económica local", señalaron.

La secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus, remarcó que “Rosario sigue consolidándose como una ciudad de eventos, con propuestas permanentes que generan movimiento turístico y actividad económica todos los fines de semana. Estos resultados son fruto de una articulación muy fuerte entre el municipio y el sector privado, que trabaja de manera coordinada para seguir posicionando a la ciudad”.

"Rosario cerró el mejor primer cuatrimestre turístico de los últimos tres años, tanto en cantidad de visitantes como en impacto económico. Eso refleja el crecimiento sostenido que viene teniendo la ciudad como destino turístico, cultural y deportivo”, indicó.

Los visitantes llegaron principalmente desde la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Santa Fe y Entre Ríos, con estadías promedio de dos noches, mientras que también se destacó un importante movimiento de excursionistas provenientes de localidades cercanas.

La agenda de actividades volvió a ser uno de los grandes motores del turismo local. Entre las propuestas más convocantes se destacaron el Foro Ciudad Comercio y Turismo, la Chachingo Wine Fair y los recitales de Peces Raros, Virus y Vilma Palma, Zoe Gotusso, Emanero y Nuestro Romance. En conjunto, estos eventos movilizaron cerca de 6.895 visitantes y generaron un importante impacto económico.

“Cada evento genera trabajo y movimiento para hoteles, gastronomía, comercios, transporte y distintos sectores vinculados al turismo. Rosario logró consolidar una agenda diversa y sostenida que hoy es uno de los grandes motores de la economía local”, agregó Mattheus.