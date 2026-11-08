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Pullaro sobre el discurso de León XIV: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

El gobernador, presente en el Palacio Libertad en Buenos Aires, destacó el llamado del Papa a combatir la corrupción y el crimen organizado, y pidió que la dirigencia escuche el mensaje, dialogue y se agreda menos. También valoró la reflexión sobre una economía al servicio de las personas.

8 de noviembre 2026 · 21:50hs
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Pullaro sobre el discurso de León XIV: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo este domingo que quedó “movilizado” por el mensaje del Papa León XIV, tras el acto que el pontífice encabezó junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires. “Fue un mensaje de paz, de concordia, de esperanza”, resumió. El mandatario santafesino estuvo acompañado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Pullaro valoró que León XIV se refiriera a la educación, las universidades y la capacidad productiva del país, además de poner el foco en las personas más humildes y en la responsabilidad social de quienes ocupan cargos públicos. “Habló de todas las potencialidades y posibilidades que tiene nuestro país de salir adelante”, señaló.

El gobernador consideró que el discurso dejó tareas para la dirigencia política y para la sociedad. Entre ellas mencionó la necesidad de escuchar, construir políticas públicas en conjunto y sostener acuerdos de Estado más allá de las diferencias. “Si podemos ser más empáticos, si podemos ser más buenos, si podemos aprender a perdonar, vamos a poder construir una sociedad mejor”, afirmó.

En ese sentido, pidió que el mensaje papal tenga una continuidad concreta en la vida pública. “Espero que no solo hayamos podido escuchar al Papa, sino que el mensaje se pueda hacer piel y carne en cada uno de nosotros”, dijo. Y agregó que los valores cristianos pueden contribuir a proyectar “una mejor sociedad”, en la que sea posible debatir sin agravios y tratar al otro con mayor humanidad.

Pullaro contrastó el clima político nacional con la experiencia de Santa Fe, donde —según sostuvo— dirigentes de distintos espacios pueden sentarse a una mesa y debatir sus diferencias “en un ámbito democrático” sin faltarse el respeto. “En nuestra provincia no sucede lo mismo que en la República Argentina, donde los dirigentes se insultan o se agravian con lo más bajo que se puede escuchar. Eso no está bien, porque es muy difícil volver desde esos lugares”, advirtió.

Trabajar juntos y unidos

El gobernador también destacó los pasajes del discurso dedicados a la corrupción y a la lucha contra el crimen organizado. Dijo que son asuntos de plena actualidad para el país y, en particular, para Santa Fe. “Con ese mensaje es con lo que nos vamos, pero fundamentalmente nos vamos con tareas: que podamos trabajar juntos y unidos para poner en alto a nuestro país”, sostuvo.

La reflexión económica del pontífice fue otro de los ejes que Pullaro consideró centrales. “La economía tiene que estar para servir a la gente y no que la gente se sirva de la economía”, recordó. Para el mandatario, ese planteo debe traducirse en decisiones que pongan en primer plano el bien común y las necesidades de la población.

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