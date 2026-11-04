Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso: "Me avergüenza"

El gobernador de Santa Fe se quejó de una invitación al exministro de Seguridad. También contra el exfuncionario se pronunció el intendente Javkin, quien lo trató de "payaso"

El Congreso sobre Democracia 2026 tuvo una repercusión inesperada este miércoles por el anuncio de la visita del exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . "Quiero decirles a las autoridades que me avergüenza como gobernador que traigan a una persona que está procesada" , dijo Maximiliano Pullaro .

El jefe de la Casa Gris apuntó contra las autoridades de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales a la hora de rechazar la presencia del politólogo, que también fue su sucesor en una de las carteras de mayor peso político dentro del Poder Ejecutivo . En particular, recordó que el disertante invitado a La Siberia espera ir a juicio por espionaje ilegal junto a otros miembros de su equipo de trabajo.

El mandatario provincial cuestionó a los organizadores del evento durante una entrevista en Expo Seguridad . Durante la charla en Metropolitano, se mostró ofendido por la participación del exdirector del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las actividades programadas dentro del Centro Universitario Rosario (CUR). "En este momento está dando una clase de seguridad en mi facultad" , objetó.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) no dejó pasar inadvertida la presencia de Sain en la ciudad. Sobre esa cuestión, manifestó: "Me avergüenza que en la universidad esté hablando una persona que a nosotros nos hizo tanto daño" .

El comentario del gobernador no surgió de manera aislada. Previamente, el intendente Pablo Javkin también hizo un llamado de atención sobre el programa del Congreso sobre Democracia y se pronunció en contra de la invitación al exministro provincial.

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Mientras reclama que la Legislatura apruebe de manera definitiva la nueva reforma de leyes de seguridad, en el marco de un conflicto con representantes del Partido Socialista (PS), Pullaro abrió la discusión con otros aliados de Unidos. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, es uno de los referentes del radicalismo reformista, el mismo sector al que pertenece la decana Cintia Pinillos.

En ese contexto, Sain fue invitado, a las 19, a un simposio con la siguiente consigna: "Seguridad Ciudadana en la era Milei: tensiones, continuidades y desafíos futuros". La charla se programó en el aulario de La Siberia para cerrar la primera jornada del congreso.

Javkin apuntó contra el "payaso"

Javkin hizo la misma crítica que Pullaro unos minutos antes. En la exposición calificó a Sain como "un payaso que, basado en su supuesta expertise, gobernó la seguridad de la provincia batiendo récords de asesinatos". A continuación, resaltó: "Además, empezó teóricamente viniendo a darnos clases sobre cómo combatir el crimen y terminó fascinado por los criminales con los que se reunía en secreto".

Según el intendente, el exministro de Seguridad se inclinaba por "admirar más a los delincuentes que mataban a la gente que cuidar a la gente" en Rosario.

Luego recordó que el funcionario se dedicaba a espiar a empresarios y periodistas. "Espero que la Justicia lo termine de demostrar", aclaró respecto de una causa que aún tiene un final abierto.

El jefe del Palacio de los Leones decidió referirse expresamente a la presencia del politólogo en la ciudad como una forma de abrir el paraguas antes de la próxima disputa electoral.

"Lo quiero marcar expresamente porque, si hay algo que no vamos a permitir es que vuelvan impunemente a dar clases de mentira, sobre todo, hasta que no se hagan cargo personal y judicialmente de las muertes y el daño que le generaron a la ciudad", sentenció.