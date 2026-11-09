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Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

La comisión se movió para que le quiten al entrenador la fecha de suspensión pendiente y pueda estar contra Gimnasia en La Plata por los octavos de final

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

9 de noviembre 2026 · 18:21hs
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Frank Kudelka fue suspendido 2 partidos por sus reclamos al final del partido entre Newells y Unión.

Virginia Benedetto

Frank Kudelka fue suspendido 2 partidos por sus reclamos al final del partido entre Newell's y Unión.

La dirigencia de Newell’s intenta que Frank Kudelka esté habilitado para dirigir al equipo frente a Gimnasia y Esgrima en el Bosque platense por los octavos de final el fin de semana del domingo 22 de noviembre. El entrenador se encuentra suspendido y todavía tiene que cumplir el segundo de los dos partidos de sanción.

Por este castigo, el fin de semana pasado, contra Instituto en Alta Córdoba, lo debió reemplazar su ayudante Federico Hernández.

Las autoridades del club del Parque ya se contactaron con la AFA por este motivo. Apelaron la sanción que el tribunal de disciplina de la entidad le impuso a Kudelka por sus reclamos hacia el árbitro Daniel Zamora en el final del partido entre Newell’s y Unión en el Coloso, por la penúltima fecha del torneo Clausura.

La sanción en el boletín disciplinario

En el último boletín disciplinario se publicó la sanción del entrenador rojinegro que dispuso el comité disciplinario, el pasado 5 de noviembre. Allí se expresa que "se suspende por dos partidos al director técnico Frank Darío Kudelka, del Club Newell’s Old Boys", aplicándose para el castigo los artículos 13, punto 1, inciso C, y 24 del código disciplinario.

El artículo 13, referido a "conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales", expresa en el punto 1 que "serán suspendidos conforme se especifica a continuación, y se les podrán imponer las multas correspondientes", detallando en los siguientes incisos el castigo según la gravedad del hecho en cuestión.

En el caso de Kudelka, le correspondió el inciso C: "Al menos un partido de suspensión para los oficiales expulsados por mostrar desaprobación con palabras o acciones".

>> Leer más: "Es inaceptable": Luca Regiardo pidió disculpas por el festejo de Newell's tras el título de Boca

Bajo este artículo se suspendió a Kudelka una fecha por sus reclamos contra el árbitro Juan Cruz Robledo, una vez que concluyó el encuentro contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza (0-1) por la 12ª fecha, que se jugó el 12 de octubre.

Al momento de esa pena se aclaró que existía la posibilidad de conmutarla mediante el pago de una multa económica de $1.050.000, que el club del Parque abonó para que el entrenador quedara habilitado para dirigir la fecha posterior, contra Central Córdoba (2-1).

La reincidencia de Kudelka

Lo que sucedió ahora es que, para esta nueva sanción, se agregó el artículo 24. El mismo dice que "la reincidencia debe considerarse agravante de la infracción y, salvo los casos expresamente consignados, el tribunal de disciplina deberá aumentar la pena en la siguiente forma: si se trata de partidos, al reincidente se le aplicará un partido más al total de la pena". Es por este motivo que se le aplicaron dos fechas de suspensión y sin la posibilidad de una multa económica a cambio.

Existen antecedentes de reducción de pena por parte del tribunal de disciplina, pero no hay criterio lógico al respecto.

Las gestiones de la comisión directiva del club y la apelación para que el fallo se reduzca están en marcha. Si todo esto no prospera, Hernández seguirá siendo la principal voz en el banco rojinegro y a Kudelka no le quedará otra alternativa que seguir el partido frente a Gimnasia desde algún sector del estadio, enviando mensajes para darles sugerencias a sus colaboradores.

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