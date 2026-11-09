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El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

Los registros estarían en aumento los próximos días con posibilidades de alcanzar los 30º el viernes

9 de noviembre 2026 · 23:06hs
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El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 10 de noviembre en Rosario una jornada con algunas chances de chaparrones desde la tarde y una temperatura máxima de 27º que estaría en paulatino aumento en los días siguientes.

La madrugada del martes llega con cielo ligeramente nublado, vientos moderados del noreste, ráfagas de hasta 50 km/h y un registro de 14º que subiría a 17º en la mañana, ya con cielo parcialmente nublado. Para la tarde se anuncian vientos moderado del noreste, una máxima de 27º y hasta un 40 por ciento de chances de chaparrones que se mantendrían hacia la noche, cuando las marcas no pasarían de los 22º.

El miércoles la máxima llegaría a 28º y la mínima rondaría los 16º, con cielo mayormente nublado.

Para el jueves se anuncia cielo parcialmente nublado, con 29º de máxima y 17º de mínima.

El viernes otra vez subiría la temperatura, con registros entre 30º y 20º. El cielo estaría mayormente nublado y desde la tarde hay algunas probabilidades de tormentas aisladas.

El sábado estaría mayormente nublado, con una máxima de 28º y una mínima de 20º.

Para el domingo se espera que esté mayormente nublado, 27º de máxima y 16º de mínima.

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