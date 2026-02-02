La Capital | El Mundo | Diosdado Cabello

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Desde su jura como presidenta encargada, Delcy Rodríguez implementó distintos cambios ministeriales

2 de febrero 2026 · 20:43hs
Daniella Cabello es la nueva titular de Turismo venezolana.

Daniella Cabello es la nueva titular de Turismo venezolana.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace casi un mes.

"He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", anunció Delcy Rodríguez en un mensaje en Telegram.

La mandataria encargada agradeció a la ministra saliente, Leticia Gómez, "por su valiosa labor al frente de esta importante cartera", y agregó que Venezuela está "abierta al mundo".

Desde su jura como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez anunció cambios ministeriales en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como designaciones militares.

Rodríguez indicó el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, sobre la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, al mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero.

Desde entonces, el gobierno encargado inició un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Washington, pactó el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos para su comercialización y abrió la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la administración republicana.

Daniella Cabello, que desde 2023 preside la Fundación Marca País, tiene 33 años y es cantante y productora de televisión.

