La Capital | Turismo | Viajar

Viajar a medida: el valor de la cercanía en tiempos de sobreoferta turística

En un mercado cada vez más competitivo, Grupo Four Points apuesta por el asesoramiento personalizado, la innovación constante y la formación de su equipo

31 de enero 2026 · 09:23hs
El equipo detrás de la agencia de viajes Grupo Four Points en Rosario.

El equipo detrás de la agencia de viajes Grupo Four Points en Rosario.

Con más de 14 años de trayectoria, Grupo Four Points se posiciona como una agencia de la región que entiende cada experiencia de viajar como un proceso personalizado. Desde sus inicios, la empresa sostiene una misma premisa: diseñar viajes a medida, combinando planificación, conocimiento del mercado y una relación cercana con cada pasajero.

En un contexto de fuerte competencia y sobreoferta de paquetes estandarizados, el asesoramiento personalizado, la especialización y la capacitación constante del equipo se transformaron en los pilares de su crecimiento. Hoy, la agencia trabaja con unidades de negocio específicas que le permiten responder de manera precisa a las distintas necesidades de sus clientes.

Todo el equipo participa de instancias de formación continua para garantizar un servicio de excelencia y acompañar a cada pasajero de principio a fin del viaje. “No empujamos a tomar decisiones apresuradas. Creemos que el diálogo y las propuestas diversas generan confianza y seguridad a la hora de viajar”, explicó al respecto Joel Risaletto, socio gerente.

Agencia con viajes a medida

Actualmente, Grupo Four Points cuenta con áreas especializadas en:

Viajes vacacionales, con propuestas totalmente personalizadas.

Corporativos y de incentivo, orientados a empresas.

Eventos deportivos, con experiencias que fusionan pasión y viaje.

Viajes educativos, pensados para instituciones y programas de formación.

Quinceañeras a Disney.

Gestión comercial hotelera, acompañando a alojamientos en su desarrollo.

Este modelo de trabajo permitió un crecimiento sostenido y una expansión territorial. En 2024, la empresa inauguró una nueva sucursal en Cañada de Gómez, reafirmando su apuesta por el desarrollo regional y la cercanía con los clientes.

¿Qué distingue hoy a Grupo Four Points?

La cercanía y la personalización. No trabajamos con soluciones estándar: cada viaje se piensa en función de la persona que va a vivirlo.

¿Cómo está conformado el equipo?

Somos más de 25 colaboradores, distribuidos en áreas de ventas, operaciones, administración, recepción y marketing. Esta estructura permite que cada persona se especialice en su rol y que los vendedores puedan dedicar tiempo a capacitarse y actualizarse sobre los destinos.

¿Por qué apuestan a la especialización por unidades de negocio?

Porque cada tipo de viaje requiere un conocimiento específico. Un viaje familiar no se planifica de la misma manera que uno corporativo o una experiencia deportiva, y esa diferencia se refleja en el resultado final.

¿Cómo encaran la venta en un mercado tan competitivo?

Apostamos a la innovación constante, tanto en los destinos como en la forma de presentarlos. Frente a la sobreoferta de paquetes clásicos y la competencia por precio, creemos que es clave proponer alternativas al turismo convencional. Invitamos a explorar destinos emergentes, con propuestas pensadas para distintos perfiles.

¿Cuáles son los principales desafíos y objetivos para este 2026?

Seguir creciendo con más salidas grupales propias, continuar posicionándonos como especialistas en viajes deportivos y sumar herramientas tecnológicas que faciliten cada etapa del viaje.

Noticias relacionadas
Mar del Plata fue protagonista de la temporada de verano 2025 y la más elegida por los turistas.

Verano en familia: la Costa Atlántica que eligen quienes viajan con chicos

Con más de 80 años de trayectoria, el Hotel Colonial Salta es parte del patrimonio hotelero argentino.

Vacaciones con estilo: los destinos que brillan este verano 2026

Ciudades del Adriático reciben cada año a millones de visitantes atraídos por su historia y arquitectura.

El Adriático profundo: paisajes, historia y ciudades con alma

El mar en vacaciones es un destino soñado para muchos turistas, pero hay que prestar atención a las señales que da el agua.

Vacaciones en Brasil: señales para entrar al mar con tranquilidad

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Newells: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Lo último

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Casi mil personas fueron expulsadas a la calle en la ciudad y forman un grupo heterogéneo donde confluyen la salud mental, el consumo de sustancias, la crisis económica y social

De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Por Matías Petisce
La Ciudad

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado
La Ciudad

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Newell's: un jugador intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Newells: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Newell's: ataque renovado y once definido para ir por el batacazo ante Boca

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Ovación
Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Central se la hace difícil a River en el Gigante de Arroyito

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Rosario Challenger: todo listo para que en Jockey se viva otra gran fiesta del tenis

Policiales
Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

La Ciudad
Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia
La Ciudad

Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

El tsunami de fuego que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

El "tsunami de fuego" que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

El merendero que enciende la pasión por la fotografía en Empalme Graneros

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 
Zoom

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"