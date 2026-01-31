Viajar a medida: el valor de la cercanía en tiempos de sobreoferta turística

En un mercado cada vez más competitivo, Grupo Four Points apuesta por el asesoramiento personalizado, la innovación constante y la formación de su equipo

El equipo detrás de la agencia de viajes Grupo Four Points en Rosario.

Con más de 14 años de trayectoria , Grupo Four Points se posiciona como una agencia de la región que entiende cada experiencia de viajar como un proceso personalizado . Desde sus inicios, la empresa sostiene una misma premisa: diseñar viajes a medida , combinando planificación, conocimiento del mercado y una relación cercana con cada pasajero.

En un contexto de fuerte competencia y sobreoferta de paquetes estandarizados , el asesoramiento personalizado, la especialización y la capacitación constante del equipo se transformaron en los pilares de su crecimiento. Hoy, la agencia trabaja con unidades de negocio específicas que le permiten responder de manera precisa a las distintas necesidades de sus clientes.

Todo el equipo participa de instancias de formación continua para garantizar un servicio de excelencia y acompañar a cada pasajero de principio a fin del viaje . “ No empujamos a tomar decisiones apresuradas . Creemos que el diálogo y las propuestas diversas generan confianza y seguridad a la hora de viajar”, explicó al respecto Joel Risaletto, socio gerente.

• Viajes vacacionales, con propuestas totalmente personalizadas.

• Corporativos y de incentivo, orientados a empresas.

• Eventos deportivos, con experiencias que fusionan pasión y viaje.

• Viajes educativos, pensados para instituciones y programas de formación.

• Quinceañeras a Disney.

• Gestión comercial hotelera, acompañando a alojamientos en su desarrollo.

Este modelo de trabajo permitió un crecimiento sostenido y una expansión territorial. En 2024, la empresa inauguró una nueva sucursal en Cañada de Gómez, reafirmando su apuesta por el desarrollo regional y la cercanía con los clientes.

¿Qué distingue hoy a Grupo Four Points?

La cercanía y la personalización. No trabajamos con soluciones estándar: cada viaje se piensa en función de la persona que va a vivirlo.

¿Cómo está conformado el equipo?

Somos más de 25 colaboradores, distribuidos en áreas de ventas, operaciones, administración, recepción y marketing. Esta estructura permite que cada persona se especialice en su rol y que los vendedores puedan dedicar tiempo a capacitarse y actualizarse sobre los destinos.

¿Por qué apuestan a la especialización por unidades de negocio?

Porque cada tipo de viaje requiere un conocimiento específico. Un viaje familiar no se planifica de la misma manera que uno corporativo o una experiencia deportiva, y esa diferencia se refleja en el resultado final.

¿Cómo encaran la venta en un mercado tan competitivo?

Apostamos a la innovación constante, tanto en los destinos como en la forma de presentarlos. Frente a la sobreoferta de paquetes clásicos y la competencia por precio, creemos que es clave proponer alternativas al turismo convencional. Invitamos a explorar destinos emergentes, con propuestas pensadas para distintos perfiles.

¿Cuáles son los principales desafíos y objetivos para este 2026?

Seguir creciendo con más salidas grupales propias, continuar posicionándonos como especialistas en viajes deportivos y sumar herramientas tecnológicas que faciliten cada etapa del viaje.