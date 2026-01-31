Viajar a medida: el valor de la cercanía en tiempos de sobreoferta turística

Con más de 14 años de trayectoria, Grupo Four Points se posiciona como una agencia de la región que entiende cada experiencia de viajar como un proceso personalizado. Desde sus inicios, la empresa sostiene una misma premisa: diseñar viajes a medida, combinando planificación, conocimiento del mercado y una relación cercana con cada pasajero.
En un contexto de fuerte competencia y sobreoferta de paquetes estandarizados, el asesoramiento personalizado, la especialización y la capacitación constante del equipo se transformaron en los pilares de su crecimiento. Hoy, la agencia trabaja con unidades de negocio específicas que le permiten responder de manera precisa a las distintas necesidades de sus clientes.
Todo el equipo participa de instancias de formación continua para garantizar un servicio de excelencia y acompañar a cada pasajero de principio a fin del viaje. “No empujamos a tomar decisiones apresuradas. Creemos que el diálogo y las propuestas diversas generan confianza y seguridad a la hora de viajar”, explicó al respecto Joel Risaletto, socio gerente.
Agencia con viajes a medida
Actualmente, Grupo Four Points cuenta con áreas especializadas en:
• Viajes vacacionales, con propuestas totalmente personalizadas.
• Corporativos y de incentivo, orientados a empresas.
• Eventos deportivos, con experiencias que fusionan pasión y viaje.
• Viajes educativos, pensados para instituciones y programas de formación.
• Quinceañeras a Disney.
• Gestión comercial hotelera, acompañando a alojamientos en su desarrollo.
Este modelo de trabajo permitió un crecimiento sostenido y una expansión territorial. En 2024, la empresa inauguró una nueva sucursal en Cañada de Gómez, reafirmando su apuesta por el desarrollo regional y la cercanía con los clientes.
¿Qué distingue hoy a Grupo Four Points?
La cercanía y la personalización. No trabajamos con soluciones estándar: cada viaje se piensa en función de la persona que va a vivirlo.
¿Cómo está conformado el equipo?
Somos más de 25 colaboradores, distribuidos en áreas de ventas, operaciones, administración, recepción y marketing. Esta estructura permite que cada persona se especialice en su rol y que los vendedores puedan dedicar tiempo a capacitarse y actualizarse sobre los destinos.
¿Por qué apuestan a la especialización por unidades de negocio?
Porque cada tipo de viaje requiere un conocimiento específico. Un viaje familiar no se planifica de la misma manera que uno corporativo o una experiencia deportiva, y esa diferencia se refleja en el resultado final.
¿Cómo encaran la venta en un mercado tan competitivo?
Apostamos a la innovación constante, tanto en los destinos como en la forma de presentarlos. Frente a la sobreoferta de paquetes clásicos y la competencia por precio, creemos que es clave proponer alternativas al turismo convencional. Invitamos a explorar destinos emergentes, con propuestas pensadas para distintos perfiles.
¿Cuáles son los principales desafíos y objetivos para este 2026?
Seguir creciendo con más salidas grupales propias, continuar posicionándonos como especialistas en viajes deportivos y sumar herramientas tecnológicas que faciliten cada etapa del viaje.