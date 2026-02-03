Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

El gobierno de Santa Fe aseguró que enero dejó un balance muy positivo para el turismo provincial. Según comunicaron, el movimiento económico alcanzó los $107.000 millones, dinamizados por el consumo en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios vinculados al sector.

Asimismo, señalaron que más de 200.000 turistas eligieron Santa Fe durante el mes. Si se suma el impacto ampliado —que incluye residentes, excursionistas y público de eventos—, la circulación total se aproximó a 800.000 personas , considerando además las proyecciones del último fin de semana, marcado por grandes convocatorias.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó: "Estamos afianzando a Santa Fe como referente turístico. Trabajamos para diversificar la oferta , fortalecer la identidad local y generar empleo en cada localidad”.

Según el funcionario, estos resultados son producto de “un trabajo sostenido con municipios, comunas y operadores turísticos, que preparan cada destino para recibir visitantes y potenciar las economías locales”.

Turismo de cercanía y ocupación estable

El mes comenzó con con buenas expectativas y un desempeño sólido en las dos primeras semanas, especialmente en complejos, cabañas y alojamientos ubicados sobre el corredor del río Paraná.

Hacia el cierre del mes se observó una moderación de la demanda, pero el balance general arrojó una ocupación promedio cercana al 58 %, con estadías más cortas y un fuerte protagonismo del turismo de cercanía, que continúa sosteniendo la actividad en todo el territorio.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, remarcó que Santa Fe ofrece una propuesta variada que incluye avistaje de aves, deportes acuáticos, turismo religioso, circuitos históricos, gastronomía regional, fiestas populares y espectáculos masivos tanto en Santa Fe como en Rosario.

Además, destacó inversiones en infraestructura turística: nuevos toboganes y espacios recreativos en Teodelina y San Guillermo, mejoras en campings y accesos en Ambrosetti y una inversión total de $1.097 millones en 26 proyectos distribuidos en 12 departamentos.

Eventos y fiestas populares como motor del mes

Durante enero se desarrollaron 83 eventos y fiestas populares en toda la provincia, configurando una agenda diversa y descentralizada con fuerte identidad local.

Entre los encuentros más convocantes se destacaron el Festival del Jaaukanigás en Reconquista, con más de 55.000 asistentes; el Festival Folklórico de Guadalupe y la Fiesta de la Chopera en la ciudad de Santa Fe, que reunieron a más de 65.000 personas; y el Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo, con más de 26.000 concurrentes, combinando tradición, río y actividad turística.

El cierre del mes estuvo marcado por la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda (que se disputó el 1° de febrero, pero con gente ya había arribado en los días previos), que convocó a más de 175.000 personas y consolidó su impacto económico sobre la capital provincial y su área de influencia. En paralelo, el Festival Faro en Rosario superó las 120.000 personas, reforzando el perfil urbano y metropolitano del turismo de eventos.

Perspectivas para febrero

Febrero arranca con mejores perspectivas que en 2025. Referentes del sector de cabañas y complejos turísticos registran un mayor nivel de reservas anticipadas, impulsadas por una intensa agenda de actividades y, especialmente, por la temporada de carnavales, lo que anticipa un mes de alta actividad turística en toda la provincia.