El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El proyecto Carrasco M se construirá frente al balneario La Florida. Comenzaron tareas de aplanamiento y cercado, y el inicio de obra sería inminente

En la zona norte de Rosario ya comenzaron los movimientos de suelo y el cercado del terreno para un nuevo emprendimiento inmobiliario premium que tiene como particularidad la participación de los entornos familiares de Lionel Messi y Ángel Di María . Se trata de Carrasco M , un proyecto de viviendas que se levantará sobre Guayaquil al 200 , frente al balneario La Florida , y cuyo inicio formal de obra aparece como inminente.

Según pudo constatar La Capital , en el predio ya se observan tareas de aplanamiento del suelo y el cerramiento perimetral del lote, señales habituales de la etapa previa al comienzo de la construcción. El emprendimiento se desarrollará a partir de un fideicomiso integrado por el Grupo Mktarq y Jorge Messi , padre del capitán de la selección argentina, en representación de la firma Limecu SRL.

La iniciativa reúne a actores del mundo de la arquitectura, los negocios inmobiliarios y el fútbol. El desarrollo está impulsado por el Grupo Mktarq , encabezado por el arquitecto Manuel Ongaro junto a Adrián Esperón y Jorge Messi. La construcción quedará a cargo de la empresa Depaoli & Trosce , mientras que la comercialización será responsabilidad de Di María Negocios Inmobiliarios , firma liderada por Vanesa Di María , hermana del jugador de Rosario Central y campeón del mundo.

Cuando el proyecto fue presentado públicamente, desde las empresas involucradas señalaron que la participación de Jorge Messi se inscribe en una apuesta por el desarrollo urbano de Rosario , la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos futbolísticos su hijo. A su vez, la incorporación de la inmobiliaria vinculada a la familia Di María fue leída como una continuidad de los lazos personales y profesionales entre dos figuras históricas del fútbol argentino.

Cómo será Carrasco M

Carrasco M se construirá en un terreno ubicado en una zona residencial consolidada del barrio La Florida, caracterizada por chalés tradicionales que balconean hacia las playas del río Paraná. El proyecto contempla la edificación de 24 unidades habitacionales, distribuidas en: seis tríplex de tres dormitorios, dos tríplex de dos dormitorios, ocho dúplex de un dormitorio y ocho monoambientes.

carrasco m2 La mayoría de los ambientes dan hacia el río Paraná

El complejo incluirá además 28 cocheras privadas en subsuelo, espacios verdes y áreas comunes pensadas para el uso compartido de los residentes.

Según detallaron los desarrolladores al momento de anunciarlo, las unidades de dos y tres dormitorios contarán con terrazas, solárium y jacuzzi, mientras que los dúplex y monoambientes tendrán terrazas o patios privados. También se prevé la construcción de un gimnasio, espacios de co-working y una sala de usos múltiples.

Ubicación estratégica

Uno de los puntos fuertes del emprendimiento es su localización. El terreno se encuentra a metros del balneario La Florida y con vistas al río Paraná, en una zona que en los últimos años se consolidó como uno de los polos de mayor crecimiento inmobiliario de Rosario.

Los desarrolladores destacaron la cercanía con la avenida Carrasco, el Puente Rosario-Victoria y los accesos a las autopistas a Buenos Aires y Santa Fe, lo que permite una rápida conexión con el centro de la ciudad y con los principales corredores regionales.

Antecedentes de inversión en Rosario

Carrasco M no es la primera experiencia inmobiliaria que vincula a la familia Messi con desarrolladores locales. En Tucumán al 2000, en el macrocentro rosarino, avanza en paralelo el trámite de permisos para levantar una torre de 15 pisos de viviendas exclusivas, en un predio que comparte frente con una casa declarada de valor patrimonial por la Municipalidad de Rosario.

Con el inicio de los trabajos preliminares en La Florida, el proyecto Carrasco M comienza a materializarse y suma un nuevo capítulo al crecimiento de los condominios premium en la costa norte rosarina, un fenómeno que viene transformando el perfil urbano del área.