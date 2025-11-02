La Capital | La Ciudad | Vivir

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las avenidas Belgrano y Wheelwright, el parque España y Puerto Norte encabezan el ranking de los sectores más cotizados de la ciudad: entre 2.500 y 3.500 dólares el metro cuadrado

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

2 de noviembre 2025 · 06:30hs
El área de Wheelwright y Dorrego

El área de Wheelwright y Dorrego, parquizada, con edificios nuevos y una vista inmejorable al Paraná.

El mercado inmobiliario rosarino muestra una clara concentración de la demanda en el eje costero. Este lujo, vedado a un público con cierto poder adquisitivo, muestra como patrón urbano que vivir frente al río es considerado hoy símbolo de estatus, confort y seguridad. Avenida Belgrano, Wheelwright, la zona del parque España y el área conocida como Puerto Norte encabezan el ranking de los sectores más cotizados de la ciudad.

La vista al Paraná, sigue siendo el bien más preciado en el ámbito local de la vivienda, y ese diferencial se paga caro: entre 2.500 y 3.500 dólares el metro cuadrado. Las tipologías más demandadas, departamentos amplios con servicios y amenities, refuerzan esa tendencia hacia una vida más contenida y vertical.

“Definitivamente la zona más cara y más buscada es la costanera central, todo lo que es avenida Wheelwright y avenida Belgrano. En esos sectores, el valor del metro cuadrado con vista franca al río es incluso más alto que en Puerto Norte”, plantea José Ellena, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Rosario (CIR). Según el especialista, tener vista directa al Paraná suma un plus por sobre cualquier otra zona de la ciudad, incluso por encima de desarrollos más nuevos o de gran escala.

81708748

La afirmación se sostiene también en los datos de Andrés Gariboldi, de Dunod SA, quien confirma que “las zonas más caras hoy para vivir o alquilar son las ubicadas en la primera fila del río, sobre todo avenida Belgrano, parque España y Puerto Norte”. En alquileres, un departamento de dos dormitorios con vista franca puede superar los 800 dólares mensuales, una cifra que refleja el nivel de demanda sostenida que mantiene el frente costero.

>>Leer más: Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Un clásico que se mantiene

A pesar de haber perdido algo de terreno, bulevar Oroño continúa siendo uno de los lugares más buscados de la ciudad. No sólo por su valor patrimonial y estético, sino también por la calidad constructiva de los edificios desarrollados allí. “Otra zona de muy alta demanda es Oroño, pero eso también tiene que ver con que lo que se construyó pertenece a un segmento alto del mercado”, explica Ellena.

En términos de precios, el corredor mantiene su jerarquía histórica, aunque su crecimiento se estabilizó frente a la fuerte expansión de otros lugares, como la costanera central o Puerto Norte. Aun así, sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de inmuebles premium dentro del tejido urbano tradicional.

>>Leer más: Empresarios de distintos rubros ponen el ojo y su inversión en barrio Abasto

Los nuevos polos de moda

La expansión inmobiliaria de Rosario se fue desplazando en los últimos años hacia sectores antes considerados periféricos o secundarios. Uno de los casos más notorios es barrio Lourdes, que atraviesa un proceso de revalorización sostenido, especialmente en su extremo oeste sobre avenida Francia, entre Pellegrini y Santa Fe.

“Esa zona está recuperando un espacio que antes no tenía”, afirma Ellena. “Por un lado, se está corriendo hacia allí parte del movimiento urbano. Pero, sobre todo, porque es un bulevar amplio, con buena altura permitida para construir y una ubicación estratégica: cerca del centro, pero sin el caos típico del microcentro”.

La amplitud del trazado y la sensación de espacio abierto se convirtieron en atributos distintivos que hoy atraen tanto a desarrolladores como a familias jóvenes. Los nuevos proyectos se alejan del formato de monoambientes para estudiantes y se orientan hacia unidades más grandes, de uno o dos dormitorios, pensadas para vivienda permanente.

También Abasto y Pichincha mantienen un ritmo sostenido de obras y ventas, aunque con públicos y valores distintos. En el caso de Pichincha, la mixtura entre oferta gastronómica, vida nocturna y proximidad al centro sigue generando interés, aunque las cotizaciones ya no crecen al ritmo de hace algunos años. Abasto, en cambio, aparece como una zona deseable para jóvenes, con un ritmo constructivo inédito y la instalación de oferta comercial y de esparcimiento nocturno que no era una característica de la zona hace algunos años.

>>Leer más: Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Norte en transformación

Otro eje en expansión es el norte de Rosario, especialmente Arroyito y Alberdi, junto al corredor de bulevar Rondeau. Lo que hace una década era territorio casi exclusivo de residentes históricos, hoy se volvió atractivo para quienes antes vivían en el centro. “Son zonas que se están explorando como nuevas. Hay gente que vivía en el macrocentro y se está yendo a vivir allá”, señala Ellena.

Sin embargo, el perfil constructivo de la zona cambió notablemente. Las casas unifamiliares tradicionales, símbolo de esa área, ya no son las más buscadas. La inseguridad empujó a muchos propietarios a vender o reformular sus terrenos. “Hoy las casas no son tan viables ni tan demandadas”, coinciden los operadores del sector.

En su lugar, han surgido pequeños complejos de baja densidad, con entre cuatro y seis unidades, algunos amenities básicos y seguridad común. Este modelo, que combina la contención de un consorcio con el entorno verde barrial, también se replica desde hace años en Fisherton, donde los lotes amplios permiten ese tipo de desarrollos híbridos.

El resultado es un formato intermedio, propiedad horizontal con escala barrial, pensado para familias que buscan seguridad sin perder la sensación de casa y vida con aire libre.

El reinado de un dormitorio

¿Qué tipo de propiedades son las más demandadas? Si hubiera que elegir una tipología ganadora del mercado rosarino actual, sería sin dudas el departamento de un dormitorio. Según estimaciones del sector, la construcción de estas unidades avanzó en los últimos 10 años entre un 60 y 70 por ciento sobre la tradicional de dos dormitorios, mientras que los monoambientes quedaron relegados por su baja demanda.

Las nuevas configuraciones familiares y el teletrabajo explican buena parte de este fenómeno. Los compradores priorizan unidades cómodas, amplias y funcionales, con buena calidad de terminaciones y servicios compartidos.

“Si yo tuviera que hacer un proyecto hoy, construiría departamentos de un dormitorio grandes, de más de 50 metros cuadrados propios, con un escritorio o un office que permita trabajar desde casa”, plantea Ellena. “Esa es la unidad que hoy tiene mayor salida. Lo otro que haría serían departamentos de tres dormitorios, también de buena calidad, de entre 100 y 120 metros cuadrados”, especifica.

En ambos casos, los amenities dejaron de ser un lujo para convertirse en una condición básica de demanda. Quinchos, parrilleros, cocheras, gimnasios o terrazas comunes funcionan como extensiones de las unidades y son decisivos a la hora de definir una compra o alquiler.

Así, la demanda se concentra en tipologías que ofrecen equilibrio entre funcionalidad y confort colectivo, reflejando un cambio cultural más amplio: la búsqueda de una vida más segura, contenida y eficiente, sin renunciar a la identidad barrial que todavía define el habitar rosarino.

Noticias relacionadas
Niñas que en Rosario recorrieron la peatonal disfrazadas por Halloween.

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Los Jugos Suramericanos cambian la fisonomía de la zona sur. Al frente, la construcción del Complejo Acuático, más atrás las torres de la Villa Olímpica.

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Los golpes de calor son una constante en pleno verano ante altas temperaturas.

Después del "otoño tardío", ahora las hormigas anticipan un verano "muy caluroso"

Chicas y chicos de diferentes orquestas y coros se presentan en El Círculo.

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Lo último

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Cyber Monday: cómo se preparan las empresas para posicionarse online y vender más

Cyber Monday: cómo se preparan las empresas para posicionarse online y vender más

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las avenidas Belgrano y Wheelwright, el parque España y Puerto Norte encabezan el ranking de los sectores más cotizados de la ciudad: entre 2.500 y 3.500 dólares el metro cuadrado

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Por Nicolás Maggi

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
Política

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Ovación
Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Por Juan Iturrez
Ovación

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia