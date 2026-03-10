La Capital | Política | Pullaro

Pullaro se apropia de un tema que a Milei se le resbala

El gobernador de Santa Fe refuerza su discurso con el concepto "trabajo" al ver que la economía familiar es dura. Contraste con el gobierno nacional y el peronismo

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

10 de marzo 2026 · 14:05hs
Pullaro en el discurso de Expoagro

LA CAPITAL / Celina Mutti Lovera

Pullaro en el discurso de Expoagro

“Hoy gobernar en la Argentina es generar empleo”. La declaración del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura del stand santafesino en Expoagro 2026 es una nueva punta de su posicionamiento nacional. De paso

Hablar de empleo no es inocente en momentos en que el desempleo es un tema que preocupa en la era Milei y cuando se ha abierto una ventana para la crítica tras la reforma laboral. Reforma que acompañó el gobernador, por caso.

Pero va más allá de eso el planteo: el gobernador está leyendo que está empeorando la economía y no llega la reactivación, y que los endeudamientos familiares abundan. “Es el contexto de ‘no nos alcanza a fin de mes’”, cuentan que leen en el pullarismo.

Pullaro en Expoagro

La declaración de empleo suma en la estrategia de contraste. “Queremos venir a jugar de local pero mostrarle el potencial de Santa Fe. Santa Fe no representa la especulación financiera, sino al trabajo, a la gente que se levanta temprano y termina tarde”. De nuevo: laburar, no especular.

77747f7b-85d5-4a25-81cf-29b4b35d29d4
Corte de cintas del stand de Santa Fe a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro

Corte de cintas del stand de Santa Fe a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro

Lo primero en este sentido en la Expoagro es que Santa Fe buscó plantarse en la feria como la provincia más fuerte, loas más productivistas. Claro que se hace en Buenos Aires, aporta muchos recursos el Banco Provincia, pero la apropiación de la identidad la hace Santa Fe.

Un detalle: a la apertura del stand oficial invitaron a la Mesa de Enlace y al CEO en Exponenciar, Martín Schvartzman. “Te agradezco Chino”, le regaló el gobernador. Schvartzman devolvió luego bajo el escenario: “No se podría hacer la Expo sin los proveedores de Rosario. Es como dijo el gobernador, codo a codo se saca el país adelante”.

Así, la búsqueda de un posicionamiento de tercera vía sigue vigente. Hay un nuevo modelo que incluso empieza a engranar desde Provincias Unidas hacia otros puentes como el de Mauricio Macri.

Pasando en limpio, Pullaro le suma el empleo a su discurso que se enfoca en seguridad y producción que atañe tanto al campo como a la industria.

De hecho está semana el gobierno de Santa Fe anunció los primeros resultados de las nuevas herramientas de la ley tributaria 2026 que otorgan beneficios en el empleo y la deducción de impuestos. La industria, comercio y servicios, construcción, transporte y hotelería, podrán descontar del pago de ingresos brutos el sueldo de hasta 1,6 millones de pesos de los nuevos empleados que amplíen la planta de trabajadores.

El informe de las autoridades provinciales se centró en tres herramientas: los pedidos de descuento en el pago de ingresos brutos por los salarios de nuevos trabajadores incorporados por las empresas

“Si en la provincia de Santa Fe cayó mucho menos el empleo de lo que ha caído en otras provincias fue por políticas virtuosas que llevó adelante el gobierno provincial”.

Un nuevo casillero que toma el gobernador para conectar con aquel que la pasa mal. Esa ficha es la que quiere jugar el peronismo. Toda una lucha en la mesa.

