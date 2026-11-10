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Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Se enfrentan en el Cruce Alberdi por los cuartos de final de la Superliga local. En semifinales ya esperan Gimnasia, Sportsmen Unidos y Provincial

10 de noviembre 2026 · 22:21hs
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Temperley se impuso en el primer partido en su estadio y ahora buscará la clasificación en el Cruce Alberdi.

Temperley se impuso en el primer partido en su estadio y ahora buscará la clasificación en el Cruce Alberdi.

Rosario Central y Temperley jugarán este miércoles a las 21.30 en el Cruce Alberdi el segundo encuentro por los cuartos de final de la Superliga de la Asociación Rosarina de básquet. En el primer juego de la serie, el equipo de la calle Ayacucho se impuso ante el Canalla por 83 a 63, por lo que de vencer esta noche nuevamente se clasificará a la siguiente fase y quedarán definidos los cuatro equipos que disputarán el título 2026. Ya están clasificados Gimnasia y Esgrima, Sportsmen Unidos y Provincial.

Gimnasia y Esgrima se clasificó el último domingo para disputar las semifinales de la Superliga rosarina tras derrotar como visitante a Caova por 89 a 72 y cerrar 2 a 0 la serie de cuartos de final. En el primer juego el “mensana” triunfó en condición de local por 95 a 80.

Por su parte, Sportsmen Unidos cerró la serie 2-0 frente Unión de Arroyo Seco después de derrotarlo en Rosario por 83 a 76 y en Arroyo Seco por 96 a 79.

El primer clasificado a las semifinales fue Provincial, que derrotó a Atalaya en dos juegos, por 75 a 73, en cancha de Atalaya, y 91 a 86 en el Parque Independencia.

El partido de esta noche puede clasificar a Temperley a las semifinales, pero en el caso de una victoria de Rosario Central la llave se definirá en un tercer juego. En caso de ser necesario, este partido se jugará en República de la Sexta.

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Primera A

En cuanto a la segunda categoría del básquet de la Asociación Rosarina, Echesortu que venció a Los Rosarinos Estudiantil 75 a 60 en el tercer juego de cuartos de final. De esta manera las semifinales buscando el ascenso a la máxima categoría serán las siguientes: Echesortu, cuarto de la fase regular, jugará con San Telmo de Funes, el mejor de la clasificación. En la otra semifinal, Atlético Fisherton (segundo) enfrentará a Libertad (tercero). En ambos casos serán series al mejor de tres y los ganadores de cada uno de esos cruces subirán a la Superliga, además de acceder a la final por el título.

Primera B

El Tala B venció a Ciclón por 61 a 56 en el primer partido de los cuartos de final de la Primera B de la Asociación Rosarina de Básquet, con una gran tarea de Sebastián Pasquale (23 puntos) y Manuel Carbajal (8 puntos). En el equipo perdedor se destacó Jairo Donelli (15 puntos).

En otro de los juegos, Club Maciel derrotó a Temperley B por 81 a 74, con una enorme tarea en el ganador del americano Samuel Benton Jr. (29 puntos). En el equipo “empolvado” también sumaron Ramiro Furriol Garrido (14 puntos) y Diego Crocce (10 puntos y 12 rebotes). En el perdedor tuvieron un buen juego Alan Montero (19 puntos y 13 rebotes), Martín Del Río (16 puntos) e Ignacio Darpignolle (13 puntos).

El otro equipo de Maciel, Alba Argentina, también arrancó ganando la serie ante Servando Bayo por 64 a 63. Julián Ortis marcó 21 puntos para el ganador, Oscar Anselmi (9 puntos) y José Manuel Jiménez (8 puntos y 14 rebotes). Por el lado del perdedor sobresalieron Adrián Molina (13 puntos), además de las tareas de Emiliano Santone y Emiliano Apodaca.

Atalaya “B” derrotó a Universitario 74 a 43 en el Estadio Alberto Ornati. La figura excluyente fue Juan Pablo Fernández con 26 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. También aportaron Lucas Clementín y Eduardo Galván: 9 puntos cada uno. Joaquín Villanueva, Martín Puggioni y Tomás Melo: 8 puntos. En el perdedor Lucas Cavalieri marcó 10 puntos.

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Primera C

Por su parte, Universitario B le ganó como visitante a Parque Field por 60 a 56 en el inicio de la serie de cuartos de final de la Primera C. Para el elenco ganador anotó 31 puntos Eliseo Rodríguez, mientras que Lorenzo Ferramondo hizo 7 tantos con 7 rebotes. En el local convirtió 20 puntos Tomás Pérez Romero y 10 Tomás Domené.

Velocidad y Resistencia se adelantó 1 a 0 ante Regatas y Saladillo está 1 a 0 ante Fisherton B.

Primera D

En la Primera D, Libertad B y Edison B se sumaron a Sportivo Belgrano de Oliveros y Alumni de Casilda B en las semifinales.

Libertad le ganó a Unión Sionista B como visitante por 78 a 56 con 15 de Facundo Fernández, 14 de Leonel Santamaría y 12 de Nicolás Enrico y Thiago Charra. En el local anotó 13 Lautaro Godoy y 11 con 14 rebotes de Federico Bicetti.

Edison se impuso a Echesortu B a domicilio por 56 a 52 con 19 y 11 rebotes de José Castillo, 14 de Joel Gómez y 10 de Luciano García, en tanto que en el perdedor anotó 16 Martín Pérez Romero, 14 Facundo Rodríguez y 11 Juan Pedalino.

Los cruces serán: Sportivo Belgrano de Oliveros vs. Libertad B y Edison B vs. Alumni B.

Femenino

En la Copa Centenario de la Federación Santafesina, Independiente de Ataliva (Baccile 16) superó a Maciel (Badel 11, Leone 10) por 50 a 39 y se adelantó 1 a 0 en la serie de playoffs de primera ronda.

Esta noche chocarán desde las 21.30 Provincial con Sport Club Cañadense. Las otras dos llaves están Alba 1 vs. Ciudad de Venado Tuerto 0 y Sportivo Villa Minetti 1 a 0 ante Unión de Sunchales.

En la Copa Centenario de la Rosarina, Adeo de Cañada de Gómez (Medina 23) le ganó a Newell’s (Avellaneda 16, Pandolfi 15) como visitante por 56 a 53. La noche del martes estaba programado que jugaran Ben Hur vs. Central y Talleres vs. Alba.

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