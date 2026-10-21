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El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El oficialismo y sectores opositores ratificaron sus posturas durante la reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos Concedidos

21 de octubre 2026 · 13:02hs
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Uber funciona por fuera de la regulación de aplicaciones de transporte.

Uber funciona por fuera de la regulación de aplicaciones de transporte.

El debate sobre la regularización de Uber y Didi en Rosario prácticamente no avanzó este miércoles. El Concejo Municipal decidió retomar la discusión la semana siguiente, ya que no hubo acuerdo para emitir un dictamen en torno a los proyectos del oficialismo y de La Libertad Avanza (LLA).

La reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos Concedidos duró una hora y no permitió acercar posiciones entre las fuerzas políticas representadas. La propuesta del Pablo Javkin sigue sin seducir a referentes del peronismo y a los ediles alineados con el presidente Javier Milei, aunque el rechazo no es la misma sintonía.

¿Qué pasó en la reunión sobre Uber y Didi en Rosario?

Del lado libertario de la mesa, el concejal Juan Pedro Aleart insistió en la necesidad de crear una nueva normativa y dejar de lado la ordenanza 10.544, aprobada en 2023 para definir límites en el funcionamiento de las plataformas. Además, su proyecto contempla la legalización de Uber Moto, algo que no está previsto dentro de la iniciativa del municipio.

En una tercera posición, Mariano Romero cuestionó la eliminación del límite de antigüedad en la reglamentación que propuso el oficialismo. A su vez, el dirigente del Movimiento Evita consideró que las aplicaciones deben ser consideradas como un servicio público y no se puede desregular totalmente la tarifa.

Por el contrario, Aleart reiteró que los precios de los viajes deben quedar librados a la relación entre la oferta y la demanda. Además, rechazó la posibilidad de que el Estado pueda cobrarles una tasa por el servicio a las empresas que administran las plataformas.

>> Leer más: Legalización de Uber en Rosario: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Frente a estos cuestionamientos, el concejal Fabrizio Fiatti defendió la continuidad de la normativa referida a taxis y remises. "No podemos cambiar la definición de servicio público, eso no está en debate", remarcó en cuanto al alcance que puede tener desde principios de año la ley de modernización laboral.

El edil oficialista sostuvo que hay acercamientos, pero fijó un límite tajante en cuanto al diálogo con LLA: "No compartimos que haya que regular las motos". Al respecto, recordó que los viajes ofrecidos por Uber no tienen una cobertura acorde que sea reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Motos y datos

Por último, el dirigente javkinista ratificó la necesidad de que la Municipalidad de Rosario pueda acceder a la información de Uber, Didi y demás plataformas sobre la prestación del servicio. En este sentido, consideró que esto permite evitar la imposición de un "trámite duplicado" para identificar a los choferes, algo que "no ha funcionado en ninguna ciudad". De hecho, mencionó como ejemplo que "el registro de Córdoba no logra captar ni el 10 por ciento de los conductores que hay".

Los representantes de La Libertad Avanza replicaron que las empresas no deben poner a disposición sus datos de manera automática. En cuanto a este tema, argumentaron que cualquiera de ellas "actúa mucho más rápido que el propio Estado" para responder a una denuncia o atender un reclamo de un cliente. Finalmente, Aleart se mostró convencido de que es la hora de abrirles la puerta legal a las motos y advirtió: "Lo peor que podemos hacer es dejar al sistema en la clandestinidad".

"Lo mejor que puede ocurrir es que los taxis funcionen con las plataformas", aseveró Fiatti. En cambio, Romero consideró que la legalización de Uber "nivela para abajo" en vez de jerarquizar el transporte en Rosario. Sin cambios en cuanto a la postura de los referentes de cada fuerza política, la discusión se postergó hasta el miércoles siguiente.

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