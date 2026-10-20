Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

El siniestro vial sucedió el lunes a la noche en la zona norte de Rosario. El motociclista finalmente fue aprehendido por la policía

La moto que derrapó sobre el pavimento. Su conductor trabajaba con la aplicación Uber y se fue sin asistir al pasajero

Un hombre de 47 años sufrió heridas de consideración cuando la moto en la que iba como acompañante de un chofer de aplicación Uber derrapó sobre el pavimento en la zona norte de Rosario. Según fuentes policiales, tras el siniestro de tránsito el motociclista pudo ponerse de pie y se fue del lugar con la moto , dejando abandonado al pasajero.

El motociclista finalmente pudo ser ubicado y detenido por la la policía en pasaje 1.735 al 7.986.

Todo sucedió poco antes de la 20, cuando la Central de Emergencias 911 recibió una llamada por un siniestro vial con una persona herida en Héctor Quagliaro al 3800. Al llegar al lugar, los efectivos policiales hallaron a la víctima herida y sentada sobre el cordón de la calle.

Julio C., de 47 años, declaró que iba como pasajero de una moto contratada por la aplicación Uber y en la que se dirigía a Pellegrini y Avellaneda. Pero mientras se desplazaban por calle Quagliaro, el chofer perdió el control del vehículo que terminó derrapando sobre el pavimento.

La moto que derrapó sobre el pavimento. Su conductor trabajaba con la aplicación Uber y se fue sin asistir al pasajero Foto: Policía de Santa Fe.

Cuando la policía y los médicos del Sies llegaron al lugar, el conductor de la moto se había retirado, abandonando al pasajero a su suerte, sin brindarle ningún tipo de auxilio. Según el reporte policial, Julio C. sufrió traumatismo de hombro derecho y fue derivado en ambulancia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

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Mientras tanto, la policía pudo rastrear al motociclista a través de los datos volcados en la aplicación Uber. Una comisión se presentó en Pasaje 1.735 al 7900 y aprehendió a Gerardo J., de 36 años, quien fue trasladado a la sección 10ª acusado de lesiones y abandono de persona. Además, la policía secuestró una moto Motomel de 110 C.C.