El Concejo aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

En una sesión breve y con el dictamen previo de la comisión de Servicios Públicos, el Concejo aprobó este jueves una suba en la tarifa de taxis y remises . La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los bloques, a excepción de los concejales libertarios.

El expediente tuvo un debate previo dentro de la familia taxista ya que algunas cámaras de titulares de licencias avalaron la suba tarifaria y otras entidades patronales la tildaron de inconveniente y pronosticaron que "le harán perder pasajeros al sistema". El gremio de los choferes (Sindicato de Peones de Taxis) promovió la suba, mientras que varios concejales, como la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck criticaron los nuevos valores al considerar que los taxis perderán competitividad ante los coches de las app como Uber y Didi. "Los taxistas se están cavando su propia tumba", sentenció la concejala.

Por la abstención se pronunciaron los concejales Franco Volpe, Juan Pedro Aleart, Samanta Arias, Lautaro Enríquez y Anabel Lencina. El resto, pese a cuestionamientos públicos, alzaron la mano en la votación a favor del aumento.

De esta manera, la bajada de bandera única se ubicará en 2.752 pesos, la ficha cada cien metros en 116 pesos, mientras que la tarifa promocional (válida para jubilados y otros sectores) tendrá una bajada de 2.148 pesos y 101 pesos cada cien metros.

Para los remises, la bajada de bandera se ubicará en 3.102 pesos, la ficha cada cien metros en 148 pesos y el minuto de espera en 224 pesos.

Voces en el Concejo

La concejala Anahí Schibelbein había opinado que un incremento del 30 por ciento era razonable frente a la gran diferencia que expuso el último análisis del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR). Ante la consulta de LT8 sobre la actualización, aclaró que "todavía quedaría un desfasaje".

"El estudio de costos está dando alrededor del 43 por ciento de la tarifa actual", precisó la edila de la Unión Cívica Radical (UCR). En base a estos números, había considerado que están dadas las condiciones para modificar el cuadro vigente desde julio pasado, cuando se unificaron los valores de distintos días y franjas horarias con una alternativa más barata en la calle para jubilados y personas con discapacidad, entre otros sectores.

Por su parte, el concejal de La Libertad Avanza (LLA) Juan Pedro Aleart tildó al aumento de otro "parche", para agregar: "Subir el precio no resuelve el problema de fondo. Un sistema cerrado que limita al usuario y al trabajador". Y como contrapartida, Aleart presentó un proyecto para "abrir el mercado, permitir plataformas y devolverle al rosarino el derecho a elegir cómo moverse y cuánto pagar", lo que abriría la puerta a la "legalización" de las app. "Más competencia, trabajo, tecnología, seguridad, libertad y mejor movilidad. Rosario necesita dejar de proteger privilegios y empezar a defender a los vecinos con menos burocracia", sentenció el edil.

El último aumento, en diciembre de 2024

El último aumento que impulsó el Concejo Municipal para taxis y remises se aplicó en diciembre de 2024. Ocho meses después se hizo un ajuste indirecto mediante el establecimiento de una tarifa única con los valores que entonces se cobraban en domingos y feriados.

Dentro de ese reordenamiento, el Poder Ejecutivo local estableció un precio promocional para pedir autos en la vía pública. Este beneficio está disponible para jubilados, estudiantes universitarios o terciarios, personas con discapacidad, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.